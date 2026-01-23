Solofra (AV): Furto di elettricità scoperto dai Carabinieri della locale stazione

I Carabinieri della Stazione di Solofra a seguito di indagini effettuate congiuntamente a personale del Servizio Elettrico Nazionale, deferivano in stato di libertà un 50enne del posto ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica.

L’attività condotta con il supporto del personale tecnico ispettivo della società di distribuzione elettrica nazionale ha permesso di scoprire la manomissione della misurazione dell’energia elettrica dell’azienda di cui l’uomo è legale rappresentante, ciò ha permesso di ricontrare che per circa tre anni l’azienda si è impossessata indebitamente di circa 324.000 KW per un valore stimato di euro 46.000,00.

L’uomo veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla manomissione del contatore.