Forino (Av). Società Operaia di Mutuo Soccorso Forino, una storia lunga 142 anni. Oggi festeggerà il suo Santo Patrono San Giuseppe con la distribuzione di Zeppole e Taralli

Forino, amena cittadina della provincia Irpina, ha tra gli altri vanti di cui deve andare sicuramente fiera la ” Società Operaia di Mutuo Soccorso”, una delle più antiche, se non forse la più antica d’ Italia. Le Società Operaie di Mutuo Soccorso sono associazioni, nate e diffuse in Italia durante la seconda metà dell’800 e vedevano uniti artigiani, operai, professionisti da ideali di socialità e mutualismo solidale ciascuno al servizio dell’altro, atti a migliorare le condizione di vita degli associati e della popolazione locale, a seconda delle proprie capacità e competenze, offrendo servizi, momenti di formazione lavorativa ed occasioni ricreative e sociali. Ad oggi le Società Operaie presenti sul territorio nazionale hanno subìto delle naturali evoluzioni legate alle realtà territoriali e ad esigenze di adeguamento ai mutamenti sociali e istituzionali, cercando comunque di mantenere vivi quegli ideali originari e fondativi che si basano sulla mutualità e la condivisione e soprattutto anticipando e mantenendo la caratteristica non-profit. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Forino vide la sua fondazione il 5 Agosto 1883, giorno in cui fu approvato legalmente lo Statuto Sociale. La Bandiera sociale raffigurante nel centro due mani in fede ha in giro le quattro parole : RELIGIONE-PATRIA-ISTRUZIONE-LAVORO, scopo unico ed irrinunciabile di questa associazione. Tanti i Presidenti che in questi 142 anni si sono succeduti, attualmente è il Cavaliere Antonio Vottariello ad esserne fiero rappresentante. Come ogni anno oggi onorerà il suo Santo ovvero San Giuseppe Lavoratore con la distribuzione di Zeppole e Taralli a tutti i suoi soci . Ad Majora. Daniele Biondi