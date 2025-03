Verso il Premio Anfiteatro: Il cantautore avellano Stefano Sanseverino pronto ad affrontare un importante percorso che lo porterà tra i giovani di Sanremo, intanto, il 17 maggio riceverà il riconoscimento al Teatro Colosseo di Baiano

di Saverio Bellofatto

Nel 2025 ha presentato a Casa Sanremo il suo ultimo brano “Lasciarsi andare”, dove ha ricevuto applausi e consensi, parliamo del cantautore avellano Stefano Sanseverino, 24 anni, con una carriera di rispetto, a 13 anni il suo “sogno nel cassetto” diventare musicista e cantante inizia a prendere vita, incoraggiato anche dal padre Francesco, noto come “Sansone” DJ e animatore sociale, l’ingresso sui palchi. Nel 2013, sul palco del Talenth Night di Saverio Pedalino, incanta la piazza con la sua voce. La passione per la musica lo ha portato in questi anni, ad esplorare vari generi e a dedicarsi con costanza e impegno allo studio musicale. Sicuramente il genere neomelodico ha avuto una grande influenza sulle sue composizioni ma con rinnovato e personale stile. Nel 2015 presenta “Ora Esatta” un brano molto apprezzato e gettonato con un tour che lo porta in giro per le feste di piazza e in rinomate località turistiche e finanche in Germania. “Il mio sogno è quello di costruire una carriera professionale solida, così finalmente potrò realizzare la passione, portando la mia musica ovunque.” Auguri a Stefano anche dalla redazione di Binews.