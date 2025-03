Solofra celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua: strategie e impegni per il futuro

SOLOFRA (AV) – Il 22 marzo 2025, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, si è svolto presso l’Auditorium Solofra Service un importante incontro dal titolo “Percorsi d’Acqua: Acqua e Territorio – Nuove Strategie per il Recupero Ambientale”. L’evento, patrocinato dall’Ente Idrico Campano e dalla Regione Campania, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e cittadini, con l’obiettivo di affrontare le sfide e le opportunità legate alla gestione delle risorse idriche.

Dibattiti e interventi tecnici

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di Solofra, Nicola Moretti, e del presidente del Consorzio ASI Avellino, Pasquale Pisano, che hanno evidenziato l’importanza di una gestione sostenibile dell’acqua e della collaborazione tra enti locali e regionali.

A seguire, i coordinatori dei diversi distretti dell’Ente Idrico Campano hanno fornito un quadro dettagliato delle condizioni idriche nei rispettivi territori, analizzando le problematiche e le possibili soluzioni. Tra gli interventi si sono distinti:

• Anacleto Colombiano (Distretto Caserta)

• Raffaele Coppola (Distretto Sarnese Vesuviano)

• Pompilio Forgione (Distretto Sannita)

• Beniamino Palmieri (Distretto Irpino)

• Giuseppe Parente (Distretto Sele)

• Francesco Pirozzi (Distretto Napoli Città)

• Luigi Sarnataro (Distretto Napoli Nord)

Particolarmente significativo è stato anche l’intervento del consigliere regionale Vincenzo Alaia, che ha ribadito l’importanza di investire in infrastrutture moderne per il sistema idrico campano e di promuovere politiche di tutela ambientale per garantire un utilizzo efficiente e sostenibile della risorsa acqua.

Musica e sensibilizzazione ambientale

Uno dei momenti più coinvolgenti della giornata è stato il Festival “Note d’Acqua”, giunto alla sua seconda edizione. Gli studenti vincitori del contest idro-musicale si sono esibiti dal vivo, mentre gli istituti scolastici più meritevoli per il loro impegno nella sensibilizzazione ambientale sono stati premiati.

Conclusioni e impegni futuri

Nel corso dell’evento, il Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano, Giovanni Marcello, ha illustrato le azioni necessarie per tutelare e valorizzare questa risorsa fondamentale, ponendo l’accento sulle strategie per la gestione sostenibile dell’acqua.

Le conclusioni erano affidate al Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, e al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Tuttavia, a causa di impegni istituzionali, De Luca non ha potuto partecipare all’incontro.

L’edizione 2025 della Giornata Mondiale dell’Acqua ha posto particolare attenzione sulla conservazione dei ghiacciai, evidenziando la necessità di azioni concrete per affrontare le emergenze idriche e promuovere soluzioni innovative.

L’evento di Solofra si è confermato un’importante occasione di dialogo e confronto tra istituzioni, esperti e cittadini, con l’obiettivo di sviluppare strategie efficaci per la gestione e il recupero delle risorse idriche, nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze delle comunità locali.