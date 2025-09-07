Taormina. L’8 e il 9 settembre 2025 al Teatro Antico “Lo schiaccianoci”, balletto a cura di Pietro Gorgone

Domani sera, sotto il cielo stellato di settembre, il Teatro Antico di Taormina si trasformerà in un palcoscenico incantato per la prima de Lo Schiaccianoci, uno dei balletti più amati e senza tempo del repertorio classico.

La cornice unica del teatro greco-romano, con il mare e l’Etna a fare da sfondo, renderà questa rappresentazione un evento irripetibile: un incontro tra storia millenaria e poesia della danza.

Lo spettacolo, ispirato alla celebre musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij, trasporterà il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà, dove la dolcezza del Natale incontra la forza evocativa della danza.

Tra fiocchi di neve, valzer scintillanti e il regno dei dolci, i ballerini daranno vita a una favola che da oltre un secolo continua a incantare spettatori di tutte le età.

✨ Appuntamento: domani, ore 21.30 e martedì 9 21:30 , Teatro Antico di Taormina.

A dare vita alla favola saranno interpreti d’eccezione:

Miriam Genovese nel ruolo principale di Clara e della Fata Confetto, in alternanza con Virginia Tomarchio;

Danilo Imperatore nei panni di Fritz e del Principe Schiaccianoci e Amilcar Moret Gonzalez.

Alex Yordano de armas Perez nel ruolo di Drosselmeyer.

Accanto a loro, il corpo di ballo del Balletto di Sicilia diretto da Pietro Gorgone.

Madrina della serata Oksana Bbondareva, etoile internazionale che aprirà la serata con una variazione di repertorio classico.

Durante la serata verrà premiata Margarita Trayanova per i meriti conseguiti e la grandissima carriera di ballerina coreografa ed insegnante. Ritirerà il premio Cristina Grigorova, figlia dell’artista e danzatrice affermata.