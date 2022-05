Forino (Av): Opere Pubbliche Strategiche quasi tutto fermo ad un palo

Mentre in altre realtà territoriali si legge e si vede di progetti finanziati e/o realizzati con fondi Pnrr, Regionali e del Ministero dell’ Istruzione, a Forino al momento è tutto fermo al palo o quasi, o così si palesa agli occhi dei cittadini la situazione, tranne la buona manutenzione ordinaria del paese. Ci chiediamo e tanti cittadini ci hanno chiesto… Può bastare la buona e ligia manutenzione ordinaria del paese? Struttura Polivalente un rudere a cielo aperto con lavori fermi senza alcuna conclusione o quantomeno un barlume si intravede nel totale buio profondo. Zona Prefabbricati Celzi di Forino accanto Scuola Infanzia. Spazio al momento lasciato al degrado totale. Scuola Media Picella con lavori fermi alla seconda uscita di emergenza, infiltrazioni di acqua piovana con spogliatoi da rigenerare, risolti? Non sappiamo. Ma di alunni da mesi chiusi in classe nell’ ora di educazione fisica immersi tra teoremi e didattica con palestra non fruibile allo stato attuale, questo ci è stato ampiamente riferito da tutti i genitori. Ex Scuola Marconi in Piazza Tigli rudere e vergogna a cielo aperto, modello anni 1980 post terremoto, con assenza di soluzioni all’orizzonte nell’immediato. Campo Sportivo Acierno una volta tempio del Campionato di Promozione Regionale del Forino Calcio. Dal 2018 diventato prateria per animali da pascolo. Campetto Play Ground cui pareva garantita l’ormai conclusione lavori, solo una distesa di breccia bianca ed ancora lontana dalla conclusione o come sembra negli ultimi giorni , qualcosina si muove. Palazzo Rossi già da un anno e più con fine dei lavori. Ancora chiuso e sigillato con indecifrabile dubbio su quando ed a chi potrebbe essere reso finalmente fruibile e se effettivamente sia fruibile. Illuminazione Pubblica quasi bene sul Corso Roma, ma che lascia tanto a desiderare nelle strade periferiche. Di altre situazioni segnalate dai cittadini, per dovuto approfondimento non discuteremo. Siamo quasi al primo giro di boa della nuova Assise targata Olivieri, con quella passata, ci siamo imbattuti nel segnalare come segnalato dai cittadini una , ora alla stessa maniera così come fatto ai passati amministratori lo facciamo ai nuovi, constatando a nostro malincuore che al momento, salvando forse la bontà di operato del Sindaco Olivieri e di alcuni di essi , che purtroppo a Forino “Nihil sub sole novum” in termini di concrete opere pubbliche mentre in altre realtà ogni mese si osservano novità e tagli di nastri tricolori. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo