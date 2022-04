Forino (Av). Nicola Gilberti lo “storico barbiere di Forino” si congeda al pubblico per la meritata pensione.

Si sta per chiudere il “cerchio magico” dei professionisti del taglio della Città dei Sette Colli. Quantomeno il decano dei barbieri dopo 50 anni di professionale attività ha deciso che era arrivata l’ ora di cedere il passo alle nuove leve. Così che Nicola Gilberti brava persona, semplice sicuro professionista ha abbassato definitivamente la saracinesca per godersi la meritata pensione. Il suo salone di parrucchiere sempre posto al centro di Forino è stato luogo oltre di taglio capelli, ma soprattutto di ritrovo, di diversivo momentaneo per tanti forinesi. Ora Forino saluta un grande professionista che di certo non ha saputo celare questo particolare momento” Sono emozionato, voglio godermi la pensione, ma il mio negozio ed i miei clienti sicuramente mi mancheranno”. Il tempo passa per tutti anche per Nicola che dal lontano 1973 cadenzialmente, come un sacro rito bizantino , dopo la sveglia e colazione delle ore 6.30 ogni mattina di corsa al salone alle 7.45 per poterlo aprire alla gente di Forino. Una professione, un compito andata avanti per ben 50 anni fino a mercoledì scorso, quando al calare della sera, con gli occhi ricolmi di lacrime ha dovuto, forse anche a malincuore dire arrivederci al suo lavoro di barbiere che ha portando via con se anche una parte di storia della Città di Forino. Daniele Biondi

