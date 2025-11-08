Forino ( Av): La Pittrice Fiorentina Speciale protagonista con uno strepitoso Primo Posto al Premio Aristico- Letterario ” Parole dal Medioevo” di Rocca San Felice

È ormai che da alcuni anni Rocca San Felice cittadina in Provincia di Avellino, nota per la celeberrima ” Mefite ” e non solo , diventa protagonista per un importante Premio Artistico e Letterario dal titolo “Parole dal Medioevo” organizzato dall’Associazione storico culturale “Artisti e Mercanti del Conte Ruggero” il cui Presidente di Giuria in questa edizione è stato dott. Antonio Barracato. Un premio che quest’ anno ha avuto nel suo intento quello di valorizzare opere legate al mondo medievale. In particolare il Concorso e’ stato dedicato a una figura straordinaria del Medioevo: Santa Caterina da Siena , mistica, teologa e voce potente del suo tempo. Tra i suoi partecipanti e diremo protagonisti, ha spiccato una cittadina di Forino, ovvero la Pittrice Fiorentina Speciale la quale, sbaragliando la Concorrenza di tanti artisti provenienti anche da altre Regioni, si è aggiudicata il prestigiosissimo Primo Premio delle Signorie Pittura a Tema Libero. Una gran bella soddisfazione sia per

” Lina ” che per Forino primeggiante in Irpinia in questo importante Premio.

La cerimonia di premiazione per l’edizione 2025 si è tenuta l’8 novembre 2025 presso la Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore in Rocca San Felice alla presenza di autorità politiche ,religiose e del mondo della cultura e dell’ arte. Daniele Biondi