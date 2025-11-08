Unicusano Avellino domina la scena: Livorno KO al PalaDelMauro.(Video)

I biancoverdi centrano il terzo successo consecutivo: prova di forza e carattere contro una Libertas mai doma.

L’Unicusano Avellino risponde presente nel primo appuntamento con il nuovo main sponsor sul petto, superando la Bi.Emme Service Libertas Livorno 87-80 al termine di una gara intensa, equilibrata e ricca di momenti emotivi. Al PalaDelMauro, la squadra di Maurizio Buscaglia firma la terza vittoria consecutiva, confermando crescita, identità e mentalità competitiva.

Livorno, terza forza del campionato, ha mostrato qualità e struttura, rendendo la vita complicata ai biancoverdi soprattutto nel secondo quarto. Ma Avellino ha saputo reggere l’urto, rimettere ordine e colpire nei momenti pesanti, trascinata dalla grande serata di Grande e Dell’Agnello, autentico fattore con 17 punti e 10 rimbalzi.

La gara

PRIMO QUARTO – Avellino parte forte, Zerini apre con una tripla e la DelFes tocca il +7 (13-6). Livorno risponde con Tiby, ma i biancoverdi chiudono avanti 25-20.

SECONDO QUARTO – La zona ospite cambia l’inerzia. Woodson si accende, Livorno sorpassa e scappa fino al +8, 38-46 a metà gara.

TERZO QUARTO – Avellino cambia faccia: intensità, rimbalzi, ritmo. Grande e Dell’Agnello guidano la rimonta, Cicchetti firma il sorpasso. 61-57 al 30’.

QUARTO QUARTO – Livorno torna sotto (68-67), ma la DelFes mantiene la freddezza: tripla di Mussini, letture lucide di Lewis e precisione nei liberi finali. Finisce 87-80.

Le parole di Buscaglia

“Vittoria importante, abbiamo avuto forza mentale nel momento chiave. Rimbalzi, condivisione dei possessi, compattezza: dobbiamo continuare così.”

Formazioni

Unicusano Avellino Basket:

Lewis 23, Dell’Agnello 17, Grande 17, Mussini 10, Cicchetti 8, Zerini 6, Jurkatamm 5, Pini 1, Costi, Donati, Chandler, Fianco.

Allenatore: Maurizio Buscaglia

Bi.Emme Service Libertas Livorno:

Woodson 27, Tiby 24, Filloy 10, Filoni 6, Tozzi 5, Valentini 4, Possamai 2, Fantoni 2, Piccoli, Genti, Gubinelli.

Allenatore: Riccardo Diana

Arbitraggio

Incontro diretto da:

• Enrico Bartoli (Trieste)

• Alberto Morassutti (Gradisca d’Isonzo)

• Filippo Giovagnini (Torino)

Prossimo appuntamento

Mercoledì turno infrasettimanale: trasferta in casa Vuelle Pesaro.