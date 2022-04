Forino (Av): Il forinese Massimo Rega preparatore dei portieri dell’ U.S. Avellino Under 15.” Primi nel girone nazionale di Lega Pro .Una delle più grandi soddisfazioni calcistiche della mia vita”

Bandiera del Calcio Forino, Massimo Rega coriaceo portiere ed atleta dalle grandi doti morali e calcistiche e’ dal 2020 che con sudore , sacrificio e sul selciato di tante altre precedenti esperienze calcistiche vissute come preparatore dei portieri, in ultimo al San Tommaso Calcio in serie D, è riuscito ad indossare le gravose responsabilità di Prepatore dei portieri dell’ U.S. Avellino Under 15.

Di questo prestigioso ruolo ne abbiamo parlato ampiamente in precedenti articoli, ma in questo preciso istante, dopo due anni di Pandemia , in una raggiunta e ritrovata normalità anche nel mondo del calcio, con immensa soddisfazione , lo stesso Rega tiene a ribadire che l’ attuale prima posizione dei lupacchiotti Under 15 dell’U.s Avellino nel campionato nazionale di Lega Pro, racchiude anche una piccola parte del suo modesto e professionale lavoro “Siamo arrivati Primi nel Girone E Under 15 di Lega Pro con la miglior difesa del Campionato. Domenica iniziano i playoff Andata e Ritorno con la prima gara da giocare contro la ProVercelli in casa loro. Il ritorno l’otto maggio ad Avellino. Speriamo di arrivare fino in fondo. I nostri ragazzi sono stupendi e sono convinto che non si risparmieranno giocando con grinta, agonismo e volontà come sempre fatto. Anche io ci sarò, e credo che con il cuore ci sarà accanto a me tutta la mia Forino che vado sempre fiero di rappresentare”. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo