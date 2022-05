Forino (Av): Il Dott. Giliberti passa ufficialmente tra le fila di Forza Italia. Presente anche lui al Congresso di Napoli “L’Italia del Futuro”

La classe dirigente di Forza Italia in Campania al gran completo si è riunita a Napoli con il coordinatore nazionale Antonio Tajani per presentare la tappa partenopea della convention “L’Italia del Futuro”, manifestazione organizzata dagli azzurri alla Mostra d’Oltremare di Napoli proprio 20 e 21 maggio. L’assise ha visto la partecipazione del coordinatore regionale Domenico De Siano a quello cittadino Fulvio Martusciello passando, fra gli altri, per Antonio Pentangelo, Franco Silvestro, Stefano Caldoro, Lucia Vuolo, Isabella Adinolfi e Annarita Patriarca i ministri Brunetta, Gelmini, Carfagna .Stamani sono stati enunciati i caratteri principali della manifestazione che ha coinvolto circa 4000 delegati, 200 sindaci e 750 consiglieri comunali, nonché personalità del mondo produttivo, oltre ai vertici del Partito Popolare Europeo. Anche Forino e’ stata presente grazie alla partecipazione del Dottor Benito Giliberti da poco passato tra le fila degli azzurri che non ha risparmiato a ribadire: “Questo è un momento decisivo, cruciale in vista delle prossime elezioni governative del 2023. Si stanno mettendo le basi per una nuova rinascita nazionale, ed io direi anche in ottica provinciale e territoriale” . Daniele Biondi.

