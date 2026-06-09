Forino (Av): Gli alunni della “Vespucci” mettono in scena il coraggio della Principessa Donna Marzia Carafa. Appuntamento per Venerdì 12 Giugno ore 19.15 a Palazzo Caracciolo

Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 19:15 presso la Corte Pertinenziale di Palazzo Caracciolo , il passato e il presente di Forino si incontreranno in un evento straordinario. Gli alunni della classe V A del Plesso “Vespucci” (Istituto Comprensivo di Serino) daranno vita alla manifestazione finale portando in scena la rappresentazione teatrale dal titolo: “La Principessa Marzia Carafa: il Popolo e lo Statuto”.

L’appuntamento rievocherà un cruciale fatto storico accaduto nel 1647 legato alla Principessa Donna Marzia Carafa, una figura femminile straordinaria che seppe farsi custode di valori come la giustizia, il coraggio, il senso civico e la dignità umana.Gli speciali e veri protagonisti di questa rappresentazione saranno i bambini della V A. del Plesso ” Vespucci” Gli stessi coadiuvati dai loro insegnanti non si sono limitati a memorizzare solo una parte, ma hanno letteralmente “indossato” la storia di Forino. Sicuramente a loro va il merito più grande: aver studiato con passione, affrontato lunghe ore di prove tra recitazione, coreografie e lo studio del flauto, dimostrando un entusiasmo contagioso e una profonda sensibilità nel comprendere concetti complessi come il senso civico e la dignità umana.

Un progetto di grande valore il quale mira a riscoprire ed incentivare la conoscenza storica , l’ identità e la memoria locale. Infatti l ‘idea della manifestazione nasce dal desiderio profondo del corpo docente di lasciare a bambini e genitori un ricordo indelebile e tangibile della storia del proprio Paese. Un percorso che si è posto l’obiettivo di valorizzare la storia locale attraverso lo studio della prestigiosa famiglia Caracciolo, mettendo in luce il ruolo della donna nella storia. Attraverso questo viaggio nel tempo, gli alunni hanno sviluppato competenze trasversali – storiche, linguistiche, artistiche e civiche – rafforzando il proprio senso di identità territoriale.

L’ iniziativa cela un grosso lavoro di squadra che ha visto la collaborazione di numerose figure del territorio. Il tutto è stato coordinato dalle docenti Fabiola Biancaniello e Raffaella Rescigno. A tutto questo vanno aggiunte la sceneggiatura a cura di Rescigno Raffaella in collaborazione con Antonio Galetta, scrittore e narratore del territorio di Forino ; la

scenografia curata dalla maestra Caterina Vassallo ; la coreografia curata dalla maestra Serena Riccardi.L’ Ensemble di flauti sono stati invece curati dal maestro Luigi Lauro che li ha preparati grazie al progetto “Un flauto per amico” con la speciale collaborazione degli alunni della classe IV A del plesso G.Vespucci. Il supporto Tradizionale e Coreutico è stato affidato alla signora Angela Rinaldi, direttore artistico del gruppo folk “ballo o’ntreccio”. La rappresentazione non sarà solo il momento conclusivo dell’anno scolastico, ma un vero e proprio regalo alla comunità di Forino. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per applaudire l’immenso lavoro dei bambini, ringraziare le famiglie e riscoprire, insieme, le radici e l’orgoglio del proprio territorio.