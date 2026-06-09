MASSA LUBRENSE – PER LA TAVOLA DEI 300 PRONTI I PRESS TOUR IL 17 GIUGNO TRA ULIVI, CASEIFICI E LIMONI, PER PROMUOVERE GLI ANTICHI BORGHI. INTANTO CONTINUANO I PREPARATIVI PER LE DUE SERATE “ COAST TO COAST” DEL 16 E 17 GIUGNO, DA MARINA DELLA LOBRA A MARINA DI PUOLO.

Redazione

Press tour tra ulivi, caseifici e limoneti di Massa Lubrense in occasione di. La kermesse alla III edizione, organizzata dall’con il Patrocinio del, aprirà le danze il 16 giugno con ospitalità a vari esponenti della stampa e ai partner internazionali della manifestazione, per la festa aperta al pubblico, in programma a Marina della Lobra. Tanti i protagonisti, tra pizza e specialità territoriali, il tutto all’insegna dell’identità enogastronomica di questo meraviglioso territorio. Da giorni ormai sono partite le prove generali, in vista della manifestazione, con la partecipazione in prima linea di tutto il paese.“Alla serata del 16 giugno, avremo tra gli ospiti anche Edoardo Raspelli, rinomato giornalista televisivo da La Mela Verde alla trasmissione Green Tour, e Nerina Di Nunzio, esperta di marketing e comunicazione che collabora con importanti brand del settore food come Identità Golose e molto spesso ospite nelle trasmissioni Rai, invitata come esperta in ambito enogastronomico identitario – illustra, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi – I premi che daremo saranno due: Premio alla Carriera in ambito artistico a Carmelo Sciplino, chitarrista e cantante arrivato finalista alla VI edizione di The Voice Senior 2025 su Rai1, per i prestigiosi obiettivi raggiunti in ambito musicale e il legame territoriale dimostrato. L’altro premio sarà assegnato ad uno storico ristoratore massese che noi tutti stimiamo: Saverio Gargiulo di Taverna Salvatore & Mafalda della frazione Termini, che si è distinto per storia, competenza e impegno per la valorizzazione del nostro territorio”.Le premiazioni saranno accompagnare dalla festa aperta al pubblico, che vedrà animare il porticciolo di Marina della Lobra con musica, tipicità e momenti di intrattenimento. Il tutto organizzato in sinergia con i tanti partner di La Tavola dei 300: Federalberghi, Franciacorta, San Pellegrino, Le Colline Lubrensi, Marisa Cuomo, Il Convento, Pastificio Liguori, Villa Sandi, Pollio Carni, Palmieri, Sch. Franchi, Birrificio Trovabirre, Edil Sud, Studio Maurizio Gaeta, Studio Rosario Gaeta, Hotel Rifiuti Zero, Workline, Mulino Caputo, Fantinel, Caseificio Due Golfi, Caseificio Marcello, Consorzio Vesuvio, Francesco Somma, Itpoint, Ad Hoc, Alois, Ais Sommelier, Ipei, La Minerva S.r.l, Il Turuziello, Del Monte, Baker.i., Roxy Bar, Fiorentino, Nonno Paolo, Tamaya, Bar Gourmet, Enzo Coccia, Cake Art Sorrento, Fontanella Piante, L’arte Dei Fiori, Casa Dei Fiori, Fiorista Luca Terrecuso, Food Safety, Allianz – Ceriani assicurazioni, Euro ittica catering.Un appuntamento creato e dedicato ai massesi, per condividere il senso di comunità e il legame con il proprio territorio di origine. A seguire il 17 mattina partirà il fam trip organizzato per i vari giornalisti presenti all’evento. Il tour sarà l’occasione per visitare gli uliveti di Massa Lubrense, da cui si producono importanti oli dop, i caseifici dell’area collinare richiamando la storia millenaria del for di latte e del provolone del Monaco, e infine i limoneti che contraddistinguono da sempre la zona. Tre protagonisti indiscussi della Cucina Italiana, celebrata in questo modo dai ristoratori massesi, in onore del riconoscimento di “Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco”.Il 17 sera si aprono i sipari a Marina di Puolo, piccolo borgo di pescatori diventato location turistica di prestigio, con una ristorazione di alta qualità apprezzata anche da artisti internazionali come Sting. Qui l’accesso sarà solo su prenotazione. Logisticamente gli ospiti potranno parcheggiare al parcheggio “Cala di Puolo”. Musica e coreografie daranno il benvenuto agli ospiti della serata, prima di accomodarsi in riva al mare alla suggestiva tavola dei 300. Qui saranno intrattenuti con un menù fortemente identitario, che si concluderà con l’iconica Delizia al Limone e lo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare.

www.tavoladei300.com