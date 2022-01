Forino (Av): Daniele Biondi Presidente del Consiglio di Istituto: “Attendiamo risposte dagli organi Comunali e Scolastici riguardo alla situazione Covid delle nostre Scuole”

Parla il Presidente del Consiglio di Istituto I.C. Forino Daniele Biondi riguardo alla attuale situazione faccenda Covid nelle Scuole Forinesi. “Al momento non abbiamo dati, non abbiamo un report riguardo a studenti contagiati ed in quarantena. Una situazione che rasenta l’ incredibile, ed io dico il paradossale. Abbiamo notizie ufficiose di studenti positivi al Covid, ma gli organi preposti preferiscono la reticenza alla notizia. Allo stato attuale a Forino il 10% della popolazione é colpita dal Covid, ed io credo che gli organi Comunali e Scolastici debbano finalmente dare spiegazioni riguardo alla natura di queste persone, se quantomeno gli stessi numericamente appartengono al mondo scolastico. In questi giorni con il Consigliere Luca Apuzza abbiamo presentato al Sindaco e per conoscenza alla Dirigente Scolastica una richiesta in autotutela sanitaria di sospensione fino alla fine di gennaio delle lezioni in presenza Lettera morta. Altri Comuni hanno interrogato l’ Asl della situazione ed incidenza contagi, anche Scolastica. Non si capisce perché Forino non possa seguire la stessa strada. Ognuno deve fare la sua parte. Personalmente con il Consigliere Luca Apuzza abbiamo cercato di intraprendere questa strada, ma al momento siamo stati costretti a sbattere solo contro muri di plastica, a tutti i livelli. La Salute dei nostri Studenti viene prima di tutto”.

