TERZIGNO (NA). Via Francesco Iervolino al buio, insorgono i residenti 

Lampioni spenti. Via Francesco Iervolino a Terzigno (NA) si trova parzialmente al buio. Un disservizio che preoccupa non poco i cittadini residenti, motivo per il quale più volte hanno chiesto alle autorità di ripristinare quella che è la pubblica illuminazione ormai non funzionante da circa due mesi. Alcuni di loro hanno scritto e sollecitato direttamente l’amministrazione comunale, ma senza ottenere ad oggi nessuna risposta. “Si tratta di una questione di sicurezza e decoro spiega un residente. Penso che vivere in una strada illuminata debba rappresentare il biglietto da visita per un qualsiasi paese che si rispetti. L’illuminazione non può essere un aspetto secondario. Invece, molto spesso, ampie zone restano al buio, altrove si alternano lampioni accesi ed altri spenti, e quelli funzionanti molte volte presentano lampade spente. Questa via è diventata un panorama avvilente. Non so da cosa dipende ma io pago regolarmente le tasse ed è un mio sacrosanto diritto riuscire a vivere nella massima sicurezza”.

(In allegato la foto della strada durante le ore serali)

