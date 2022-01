AVELLA. Centro Studi “Per Avella”: “DIFENDIAMO L’ACQUA PUBBLICA”

Dal giorno 12 Gennaio la commissione industria del Senato della Repubblica ha dato inizio ai lavori del disegno di legge Concorrenza. La logica di tale legge mira a rendere residuale l’autoproduzione del servizio idrico, compresa la gestione pubblica del servizio. Gli enti locali che sceglieranno per la gestione pubblica dovranno giustificare il mancato ricorso al mercato. La scelta dovrà essere sottoposta anche al giudizio del garante della concorrenza e del mercato e prevedere sistemi di monitoraggio dei costi . A vessare ulteriormente gli enti locali interessati a mantenere in mano pubblica il servizio , il punto in cui si prevede pure l’obbligo di revisione periodica delle giustificazioni in affidamento del servizio. Al contrario, la scelta dell’opzione della cessione ai privati non dovrà essere oggetto di alcuna giustificazione. Con il ddl Concorrenza nell’articolo sei il Governo apre la strada anche alla gestione privata delle infrastrutture e reti e non solo della gestione delle reti. L’art. sei rappresenta un attacco e un tradimento alla sovranità comunale ; i comuni da enti più prossimi ai cittadini diverrebbero esecutori della spoliazione della ricchezza sociale. In ambito locale occorre rafforzare giuridicamente la convenzione stipulata negli anni cinquanta tra i tre comuni del mandamento ( AVELLA BAIANO E SPERONE) .

IL CENTRO STUDI PER AVELLA organizzerà un convegno, nel mese di Febbraio, sul tema ACQUA BENE PUBBLICO e ringrazia anticipatamente gli Enti, le Associazioni e i cittadini che intenderanno partecipare.

