Forino (Av). Arriva il Fondo Comunale di Solidarietà per le famiglie delle frazione Celzi.

Con Deliberazione di Giunta numero 62 del 19.10.2021 il Comune di Forino ed il suo Sindaco, istituiscono il Fondo di Solidarietà per le famiglie alluvionate di Celzi. Un piccolo contributo che può arrivare fino a 3.000 euro per ogni famiglia atto ad alleviare il Peso dei nuovi canoni di locazione fino al 90% dell’importo pagato per tutte quelle famiglie che con gli eventi degli anni 2020 – 2021 abbiano trasferito presso altra abitazione la propria dimora. Misura valida per tutte quelle famiglie residenti in Via San Nicola, Via San Giovanni alle Pescare, Via Provinciale a Castello, Vicolo Petrone, Vicolo Tarantino, Vicolo Sant’Anna che ancora oggi e fino al 31-12-2021 si trovino in condizioni di affittuari in abitazioni diverse da quelle in cui di solito in queste strade hanno sempre dimorato. Ottima iniziativa che allevia leggermente un disagio che agogna di trovare soluzione finalmente definitiva. Daniele Biondi

