Forino ( Av): Allagamenti a Celzi . Arriva il Piano di Trivellazione Controllata per mitigare il rischio

Il giorno 25 maggio 2024 la Giunta del Comune di Forino ha approvato definitivamente un importante progetto atto a per mitigare il rischio idrogeologico del nostro paese. ovvero il TOC ( Tecnica Trivellazione Orizzontale Controllata) . L’intervento finanziato con fondi PNRR per un importo di 2,5 MLN di Euro prevede la realizzazione di una tratta di fogna bianca con tale tecnica che dovrebbe consentire di smaltire l’acqua piovana a caduta naturale verso la valle di Montoro senza passare per il centro abitato di Celzi.

Un progetto importante che prevede l’applicazione di una tecnologia all’avanguardia oggi largamente usata nelle applicazioni petrolifere e nei metanodotti e di cui si conoscono solo poche applicazioni precedenti in Italia relativamente alla gestione delle acque.

Con la realizzazione delle opere da terminare e collaudare entro la fine del 2025 si stima di poter ridurre di oltre il 50% il quantitativo di acqua che durante gli eventi di pioggia giunge alla frazione Celzi. Da .Bio