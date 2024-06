Geolier finalmente al Pizza Village

Tutto è pronto per la serata di domani al Pizza Village, il villaggio allestito alla mostra d’oltremare con ingresso gratuito. Sarà possibile recarsi lì fino al 23 giugno aggiungendo 15 € per poter accedere al menu completo che ovviamente comprende uno dei tanti simboli di Napoli: la pizza.

Fino ad ora ci sono già stati ospiti importanti, a partire da Francesco Gabbani, i The Kolors, Rocco Hunt, Moreno, Noemi, Gianluca Capozzi e tanti altri sono previsti, ma è proprio la serata di domani, 18 giugno, che desta particolare attenzione.

Sul palco infatti sarà presente Geolier, il cantante simbolo che nell’ultimo Sanremo ha portato Napoli nella sua purezza e attualità, conquistando i giovani e non solo. È diventata un’icona, catalizzatrice di un sentimento di appartenenza e fierezza che chi non possiede fatica a comprendere.

La sua storia ormai nota, di rinascita dai bassifondi, risuona in noi come un monito di speranza.

L’esibizione di domani al Pizza Village potremmo considerarla come una prova generale è un assaggio di quello che accadrà questo weekend a Napoli, dal venerdì alla domenica allo stadioDiego Armando Maradona. Quando fu annunciato il tour le date andarono subito Sold Out, e per quanto sia possibile immaginare il successo che ci sarà la realtà ci stupirà.