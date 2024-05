Presentazione della DMO Welcome Irpinia a Montefalcione: Incontro per Rafforzare il Turismo Locale*L

Le DMO (Destination Management Organizzation) sono un modello organizzativo per la gestione delle destinazioni turistiche atte a rafforzare i servizi e le risorse delle varie identità territoriali. In linea con la Regione Campania, a cui compete riordinare tutto il sistema turistico regionale, i tecnici esperti di turismo dopo aver definito i confini territoriali della “Dmo Welcome Irpinia” si incontrano a Montefalcione per presentare la DMO Welcome Irpinia nel primo ciclo di incontri . Sono stati inviati i sindaci, i rappresentanti delle istituzioni e associazioni, i portatori di interesse e le imprese a prendere visione dell’ambiziosa idea progettuale. Sono circa 70 i comuni dell’area geografica rientranti nella Bassa Irpinia, Parco Partenio ma anche oltre che hanno aderito con un protocollo di intesa a cui seguirà la costituzione di un vero e proprio organismo funzionale che punti allo sviluppo turistico e alla collocazione della destinazione nel mercato del turismo in modo serio, organizzato e sistematico.