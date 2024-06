AMOS PARTENIO GIOCA E VINCE IN CASA: ANCORA SUCCESSO PER LA PREVENZIONE IN ROSA

L’Amos Partenio ha giocato e vinto in casa. Tantissime, infatti, le persone che ieri hanno aderito agli ambulatori della prevenzione in rosa che hanno fatto tappa nel comune di Mercogliano. Presso la sede della Caritas diocesana in via Matteotti, sono stati accolti decine di donne e uomini che si sono sottoposti alle visite gratuite, effettuate dagli specialisti dottor Carlo Iannace per senologia, dottor Michele Capozzi per le ecografie mammarie, dottoressa Maria Assunta Baldassarre per dermatologia.

Continua il cammino della prevenzione con ottimi risultati. Sono sempre di più, infatti, le persone che aderiscono alle iniziative di Amos Partenio e tante anche quelle che hanno già acquistato il kit della decima Camminata Rosa del prossimo 8 settembre, la grande manifestazione per sensibilizzare all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

L’associazione Amos Partenio, guidata dal dottor Carlo Iannace e dalla presidente Carmelina Di Grezia, ringrazia tutti coloro che hanno preso parte agli ambulatori di ieri pomeriggio, in particolare ai medici specialisti che donano il loro tempo e il loro prezioso operato in maniera volontaria e gratuita ai tanti pazienti che credono nella prevenzione. I ringraziamenti vanno anche all’amica Giuseppina Picca, responsabile della sede mercoglianese della Caritas diocesana, per l’ospitalità e l’accoglienza, all’amministrazione comunale di Mercogliano per il patrocinio e al sindaco Vittorio D’Alessio per i saluti ricevuti durante il pomeriggio in rosa. Un grazie speciale come sempre alle tante volontarie che dedicano instancabilmente tempo e sorrisi ai partecipanti e alle ragazze dell’associazione Comunità Accogliente per aver partecipato con gioia all’iniziativa accompagnate dalla presidente Letizia Monaco.

Per continuare a seguire il fiocco rosa della prevenzione e le tappe delle visite gratuite è possibile consultare le date degli appuntamenti sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.