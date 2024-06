Visciano, cala il sipario sulla terza edizione di Theatralia. Il Premio miglior spettacolo è andato alla Compagnia della Lira

Una settimana intensa di emozioni e spettacoli di grande qualità. L’iniziativa è del Comune di Visciano con la direzione esecutiva dell’associazione Camomilla a Colazione, la direzione artistica di Angelo Iannelli, ed il patrocinio della Città Metropolitana.

Ad aprire il Festival, lo scorso 10 giugno, è stato lo spettacolo fuori concorso: “SO’ PACCHERI E SORRISI…FAVORITE!” portato in scena dall’artista Oscar Di Maio, con la partecipazione dei fratelli Salvetti e l’accompagnamento musicale dell’Orchestra guidata dal maestro Nunzio Ricci, per la regia di Gianni Parisi.

Le compagnie in gara sono state la compagnia salernitana del duo “Bonelli & Avallone” in “LO FACCIO PER AMORE” , una commedia esilarante e piena di gag a ripetizione; la compagnia Punto e a capo di Napoli con il grande classico “GUAPPO DI CARTONE” di Raffaele Viviani; la Compagnia della Lira di Casamassima (BA) e lo spettacolo “A RITMO DI UN CIACK”, la compagnia “Mercanti di Stelle” di Roma con la commedia moderna “TUTTI E TRE PER TERRA”. Un cartellone variegato, con spettacoli diversi, che ha alternato genere comico, drammatico e musical.

Ad arricchire la kermesse, artisti di caratura nazionale come Domenico Pinelli da “I fratelli De Filippo” film di rai uno, Ciro Esposito da “Gomorra” e dal film “Io speriamo che me la cavo”, ma anche le attrici Francesca Romana Bergamo e Caterina Rapillo ( dal film Napoli Milionaria) , Agostino Chiummariello dalla serie tv “Mare Fuori”, il noto attore Gigi Attrice e la straordinaria Lucia Cassini. Nel gran galà finale – svoltosi domenica 16 giugno – ospite d’eccezione sono stati Salvatore Misticone e Fabio Brescia.

“E’ stata un’ edizione di grande livello, al di là dei vincitori. Ha vinto la manifestazione e la voglia di condividere la passione per il teatro – afferma Felice D’Onofrio, presidente di Camomilla a Colazione – . Appuntamento all’anno prossimo, quando cercheremo di far ancor meglio”.

“E’ stato fatto un ottimo lavoro anche per questa edizione, per restituire una qualificata, ampia e sorprendente proposta culturale, con la quale il festival ha voluto affascinare, divertire ed emozionare il pubblico – conclude il sindaco di Visciano Sabatino Trinchese – Il teatro e lo spettacolo dal vivo sono strumenti utili a sostenere lo sviluppo del territorio, promuovere i beni culturali e naturali che ci circondano”.

Di seguito, l’esito della votazione della giuria.

PREMIO MIGLIOR SPETTACOLO (VINCITORE DELLA RASSEGNA) A ritmo di un ciak (Compagnia della Lira)

PREMIO GRADIMENTO DEL PUBBLICO – Lo faccio per amore (Compagnia Comica Salernitana)

MIGLIOR ATTRICE – Roberta Scardola (Tutti e tre per terra – Compagnia Mercanti di Stelle)

MIGLIOR ATTORE – Fabrizio Pallotta (Tutti e tre per terra – Compagnia Mercanti di Stelle)

MIGLIOR REGIA – Pino Mileto (Guappo di Cartone – Compagnia punto e a capo)

MIGLIOR ALLESTIMENTO SCENICO – A ritmo di un ciak (Compagnia della Lira)

MIGLIOR CARATTERISTA – Ex equo Andrea Avallone (Lo faccio per amore – Compagnia Comica Salernitana) e Sara Mosca (A ritmo di un ciak – Compagnia della Lira)

MENZIONE SPECIALE PRO LOCO VISCIANO – Tony Abate e Antonio Saporito per i brani originali della commedia Guappo di Cartone (Compagnia punto e a capo)

PREMIO IPAZIA – Roberta Scardola (Tutti e tre per terra – Compagnia Mercanti di Stelle)

MENZIONE SPECIALE IPAZIA – A ritmo di un ciak (Compagnia della Lira)