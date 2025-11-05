Regionali Campania, si ritira la candidata Maria Rosaria Boccia dopo un nuovo avviso di garanzia

Cambio di scena nella campagna elettorale campana. Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei e candidata al Consiglio Regionale nella lista “Dimensione Bandecchi”, ha annunciato il suo ritiro dalla competizione elettorale. La decisione arriva dopo la notifica di un secondo avviso di garanzia nell’arco di poco più di un anno.

La comunicazione è stata affidata a una lettera inviata a Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania.

«Nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco tempo» scrive Boccia. «È stata una notizia che mi ha colpita profondamente. Ho capito di non avere la forza di affrontare nuovamente un percorso così doloroso. Per questo motivo ritiro la mia candidatura».

La vicenda che coinvolge Boccia era già finita al centro dell’attenzione pubblica nei mesi scorsi, dopo il noto caso legato al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La sua scelta di fare un passo indietro, sottolinea la stessa imprenditrice, nasce dalla necessità di proteggere la propria serenità personale e familiare.

Con il ritiro, la lista Dimensione Bandecchi perde una delle figure più riconosciute nel collegio di riferimento. Dalla coalizione non sono arrivati, per ora, commenti ufficiali, ma si attende una comunicazione nelle prossime ore.

La campagna elettorale prosegue dunque in un clima che si fa sempre più delicato, mentre l’attenzione rimane alta sulle dinamiche interne e sul peso delle vicende giudiziarie nelle scelte dei candidati.