Fiorentina-Napoli 0-3: Partenopei blindano il primato, Conte spietato al Franchi

Il Napoli continua a macinare punti e a imporre il proprio dominio in Serie A. Nella cornice dello stadio Artemio Franchi, gli azzurri superano la Fiorentina con un netto 3-0, confermandosi al primo posto solitario in classifica in attesa dei recuperi di Atalanta e Inter.

Nonostante le pesanti assenze di Buongiorno, Politano e Kvaratskhelia, il tecnico Antonio Conte ha orchestrato una prova corale impeccabile. La squadra ha saputo sfruttare ogni opportunità concessa dagli avversari, mettendo in evidenza sia una difesa solida sia un attacco cinico, marchio di fabbrica del tecnico leccese.

Il Napoli parte con il piede giusto, imponendo ritmo e intensità. La Fiorentina, guidata da Raffaele Palladino, cerca di mantenere l’equilibrio, ma al 27’ è costretta a capitolare: Neres si inventa un’azione personale spettacolare, saltando due avversari e battendo il portiere con un tiro preciso.

Il vantaggio galvanizza gli azzurri, che gestiscono il resto del primo tempo con autorevolezza, concedendo pochissimo ai padroni di casa.

Nel secondo tempo, la Fiorentina tenta una reazione ma si espone ai contrattacchi del Napoli. Al 57′, un errore in disimpegno di Moreno regala a Lukaku l’occasione di chiudere virtualmente la partita: fallo in area e rigore netto, trasformato dallo stesso centravanti belga con freddezza.

Non passa molto prima che un’altra disattenzione della difesa viola, questa volta di Comuzzo, permetta a McTominay di calare il tris. Il centrocampista scozzese, abile a raccogliere un pallone vagante al limite dell’area, fulmina Terracciano con un tiro potente e preciso.

Con questa vittoria, il Napoli di Antonio Conte si conferma una vera macchina da punti. La solidità difensiva, anche in emergenza, e la capacità di capitalizzare gli errori avversari fanno degli azzurri la squadra più temuta del campionato.

Per la Fiorentina, invece, è una serata da dimenticare. Gli uomini di Palladino hanno pagato caro le troppe disattenzioni difensive, uscendo dal campo tra i fischi dei propri tifosi.

Con il successo di Firenze, il Napoli si porta momentaneamente a +3 sull’Atalanta e sull’Inter, in attesa che entrambe giochino i rispettivi recuperi. La corsa scudetto si fa sempre più interessante, ma per ora il trono appartiene agli uomini di Conte.

Marcatori:

27’ Neres (NAP)

57’ Lukaku (NAP, rig.)

73’ McTominay (NAP)

(Andrea Salvatore Guerriero)