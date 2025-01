Il Nola comincia il 2025 con una vittoria: battuto il Sant’Anastasia

Il Nola inizia il nuovo anno con una vittoria importante nel primo turno, affrontando il Sant’Anastasia. Mister Karel Zeman ha subito schierato i nuovi acquisti del mercato invernale: Guadagno tra i pali, Lepre come centravanti, mentre Mancini e Avolio sono stati convocati ma inizialmente lasciati in panchina. Vitolo, ancora in fase di recupero da un infortunio, è entrato solo nei minuti finali.

La partita è iniziata con il Nola che ha spinto sull’acceleratore, trovando diverse opportunità che sono state neutralizzate dalla difesa avversaria. Al 16’, un contropiede del Sant’Anastasia ha messo in pericolo i bianconeri, ma Guadagno ha respinto il tap-in di Esposito sul secondo palo. Al 19’, il Nola è andato vicino al gol: Filosa e Papa hanno triangolato in area, ma il tiro ravvicinato del giovane nolano è stato bloccato da un superbo intervento di Iandoli.

La gara si è dimostrata equilibrata, con il Nola alla ricerca del gol e i padroni di casa pronti a ripartire in contropiede. Al 72’ è arrivata la svolta: un assist perfetto di Filosa ha scavalcato la difesa avversaria, trovando capitan Biason che, con precisione, ha battuto Iandoli per il gol del vantaggio. Il Nola ha resistito agli ultimi assalti del Sant’Anastasia e ha sfiorato il raddoppio all’88’, quando Liccardi, su cross di Dell’Orfanello, ha visto il suo tiro respinto miracolosamente da Piscopo.

Questa vittoria regala tre punti fondamentali al Nola, che ora si prepara alla sfida di Coppa Italia di mercoledì contro la Sessana, un match decisivo per l’accesso alla finale.

Dichiarazioni post-gara:

“Siamo molto contenti di questa vittoria, l’avversario si è dimostrato di valore,” ha dichiarato mister Karel Zeman. “Qui diverse squadre perderanno, ecco perché oggi vale molto questa vittoria. C’è sempre da migliorare, ma il secondo tempo è stato giocato molto bene. Ora ci prendiamo 24 ore di pausa e poi al lavoro per la Sessana. La Coppa è uno dei nostri obiettivi stagionali, e faremo di tutto per passare il turno e regalare questa gioia ai nostri tifosi”.

Il Direttore Generale Antonio Governucci ha aggiunto: “Faccio un plauso ai nostri avversari, che ci hanno dato filo da torcere come già avevano fatto nelle ultime sei gare. Voglio anche ringraziare i nostri tifosi, che erano tantissimi oggi. Ora ci concentriamo sulla Sessana, una squadra che merita rispetto nonostante la classifica. Sono convinto che possiamo farcela e dedicare questa vittoria alla città di Nola, ai tifosi e al presidente, che non ci fa mancare nulla”.

Il tabellino della partita:

Reti: Biason 72’ (N).

Sant’Anastasia Calcio: Iandoli, De Siena, Piscopo, Palladino (63’ Di Palma), Vivolo, Sepe, Esposito (53’ Caiazzo), Sgambati (80’ Del Piercio), Onesto (49’ Mazzucchiello), Xheleshi (80’ Masi), Iadelisi. A disposizione: Pone, Stanzione, Airone, Velotti. Allenatore: Gennaro Monaco.

Nola 1925: Guadagno, Dell’Orfanello, Pepe, Mansi, Cozzolino (89’ Vitolo), Melillo (68’ Castagna), Papa (46’ Cacciatore), Biason, Varsi (80’ Avolio), Filosa, Lepre (85’ Liccardi). A disposizione: Alcolino, Cavallini, De Luca, Mancini. Allenatore: Karel Zeman.

Arbitro: Diomaiuta di Salerno (assistenti Frisulli di Ercolano e Cifariello di Ercolano).

Note: ammoniti Di Palma, Esposito e De Siena (Sant’Anastasia); Dell’Orfanello (Nola).