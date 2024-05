Festival “Riscontri d’Autore”: Letteratura e Arte per un Futuro Migliore in Madagascar. Il nuovo festival culturale di Avellino unisce arte e solidarietà, dedicando il 50% dei ricavi a progetti benefici in Madagascar

Quest’anno, il panorama culturale di Avellino si arricchisce di un nuovo e entusiasmante evento: il Festival “Riscontri d’Autore”, una manifestazione che celebra la letteratura e le arti visive, promuovendo al contempo importanti iniziative di solidarietà. Dal 17 al 19 maggio, il Circolo della Stampa di Avellino si trasformerà in un vivace crocevia di idee e di spunti di riflessione con la guida di Gianluca Amatucci, Direttore Artistico del Festival.

Organizzato dall’Associazione Culturale “Riscontri” e dal Terebinto Edizioni, il Festival non solo metterà in luce la diversità dell’espressione letteraria e artistica, ma sosterrà anche il progetto di “Avellino per il Mondo” in Madagascar, a cui sarà devoluto il 50% dei ricavi delle vendite dei libri. “È una combinazione di passioni che ci definisce: l’amore per la cultura e il desiderio di fare la differenza in ambito sociale”, afferma l’editore Ettore Barra.

L’evento inaugurale prevede la presentazione della mostra “I Colori dell’Irpinia”, curata da Simona Maietta e Antonio Spagnuolo, che promette di essere un’affascinante esplorazione visiva del territorio irpino. La mostra resterà aperta per tutta la durata del festival, offrendo ai visitatori un’immersione nelle bellezze naturali e culturali dell’Irpinia.

Il programma del festival è ricco e variegato, con sei salotti letterari che vedono coinvolti diciotto autori del Terebinto Edizioni. Inoltre, sabato 19 maggio, alle ore 18, sarà presentato il nuovo numero della Rivista “Riscontri” con un evento dedicato al dialogo tra Giacomo Leopardi e le opere del poeta irpino Marciano Di Leo.

Il Festival Riscontri d’Autore promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e per chiunque sia interessato a contribuire attivamente a un cambiamento positivo nel mondo, dimostrando ancora una volta come l’arte e la letteratura possano essere potenti veicoli di solidarietà e sviluppo sociale.