NOLA. La Festa dei Gigli entra nell’istituto superiore “Leone – Nobile”

Qualche giorno fa, il dirigente scolastico prof. Vincenzo Serpico ha siglato un protocollo di intesa con il Comitato Festa della “Barca”, quest’ultima, parte storica integrante del bene immateriale dell’UNESCO, chiamato Gigli di Nola.

Dei gruppi-classe dell’I.S. “Leone-Nobile” avranno contatti diretti con i responsabili del Comitato predetto, con i quali interagiranno per notizie ed informazioni sulla storia dei gigli nolani.

Il protocollo di intesa prevede una contaminazione fra i ragazzi e “la barca”, in quanto saranno impegnati come testimoni ed artefici di serate festose, della questua, della preparazione del singolo richiamato e per quanto altro sarà azione preparatoria al corteo “delle macchine a spalla” previsto per il 30 giugno p.v..

L’Istituto non è nuovo alla sua contiguità con la festa dei gigli, note sono le azioni di gemellaggio con un Istituto novarese, come merito alla terra di origine dello scrittore Regaldi, fine trascrittore della festa nolana e del suo fascino in tutta Italia.