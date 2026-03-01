Festival di Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci con “Per sempre sì”

Sanremo – È Sal Da Vinci il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Con il brano Per sempre sì, l’artista partenopeo conquista pubblico e giurie, portando sul palco dell’Ariston un’intensa dichiarazione d’amore che ha saputo unire tradizione melodica e sensibilità contemporanea.

La proclamazione è arrivata al termine di una finale carica di emozione, tra applausi, lacrime e standing ovation. Visibilmente commosso, Sal Da Vinci ha dedicato la vittoria alla sua famiglia e alla sua città, Napoli, ringraziando il pubblico per il sostegno ricevuto durante tutta la settimana festivaliera.

Il podio

Alle sue spalle si è classificato Saul con il brano Tu mi piaci tanto, una canzone fresca e immediata che ha conquistato soprattutto il televoto e il pubblico più giovane.

Terzo posto per Dito nella piaga con Che fastidio!, brano ironico e tagliente che ha saputo distinguersi per originalità e personalità artistica, confermando la cantautrice tra le voci più interessanti del panorama pop italiano.

Una finale tra emozioni e spettacolo

La serata conclusiva si è svolta come da tradizione al Teatro Ariston, tra ospiti nazionali e internazionali, momenti di spettacolo e omaggi alla storia della musica italiana. L’edizione 2026 verrà ricordata per l’equilibrio tra grandi nomi e nuove proposte, oltre che per una competizione serrata fino all’ultimo voto.

Con Per sempre sì, Sal Da Vinci scrive una nuova pagina della sua carriera e aggiunge il suo nome all’albo d’oro del Festival, confermandosi protagonista assoluto di questa edizione.