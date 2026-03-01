ACCADDE OGGI. 1° marzo 1966: la sonda sovietica Venera 3 raggiunge Venere, prima nella storia a toccare un altro pianeta

Il 1° marzo 1966 la corsa allo spazio segna una tappa fondamentale: la sonda sovietica Venera 3 si schianta sulla superficie di Venere, diventando il primo veicolo costruito dall’uomo a raggiungere – e a impattare – un altro pianeta.

Un evento storico che consolida il ruolo dell’Unione Sovietica nella competizione spaziale degli anni Sessanta, in piena Guerra Fredda.

Una missione pionieristica

Lanciata il 16 novembre 1965, Venera 3 faceva parte del programma sovietico Venera, progettato per esplorare il pianeta più vicino alla Terra per dimensioni e composizione.

L’obiettivo era ambizioso: studiare l’atmosfera venusiana e raccogliere dati durante la discesa. Tuttavia, a causa di un guasto ai sistemi di comunicazione, la sonda perse i contatti con la Terra prima dell’impatto.

Nonostante ciò, il semplice fatto di aver raggiunto la superficie di un altro pianeta rappresentò un traguardo senza precedenti.

Un primato silenzioso

Venera 3 non trasmise dati dalla superficie, ma il suo impatto segnò il primo contatto diretto dell’umanità con un corpo planetario diverso dalla Terra e dalla Luna.

Solo negli anni successivi, con le missioni Venera 7 e successive, l’Unione Sovietica riuscì a ottenere trasmissioni dalla superficie di Venere, confermando condizioni estreme:

temperature superiori ai 450°C

pressione atmosferica schiacciante

atmosfera ricca di anidride carbonica

Un ambiente ostile che rese ancora più straordinario il successo tecnico delle missioni successive.

La corsa allo spazio

Negli anni Sessanta, la competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica si giocava anche nello spazio. Dopo il primo satellite artificiale (Sputnik, 1957) e il primo uomo nello spazio (Jurij Gagarin, 1961), la conquista di Venere rappresentò un ulteriore passo avanti nella dimostrazione di capacità tecnologica e scientifica.

Un’eredità scientifica

Il programma Venera ha aperto la strada all’esplorazione planetaria moderna, contribuendo a comprendere meglio i meccanismi climatici estremi e l’evoluzione dei pianeti rocciosi.

Il 1° marzo 1966 resta così una data simbolica: il giorno in cui l’uomo, per la prima volta, toccò un altro pianeta, aprendo definitivamente l’era dell’esplorazione interplanetaria.