Festa Nazionale dell’Albero 2024 ad Avellino: protagonisti gli alberi e il loro contributo per il futuro del pianeta

Domani, 22 novembre 2024, il Carcere Borbonico di Avellino ospiterà la Festa Nazionale dell’Albero, un evento che mette al centro il ruolo cruciale del verde urbano e periurbano nella lotta ai cambiamenti climatici. La manifestazione, organizzata dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Avellino in collaborazione con il Garden Club Verde Irpinia, vedrà la partecipazione di esperti e istituzioni locali.

Il programma dell’evento

L’appuntamento si terrà presso la Sala Blu del Carcere Borbonico a partire dalle ore 10:00. Saranno presenti figure di rilievo del settore ambientale e istituzionale:

Renato Ferretti , vicepresidente nazionale del Conaf ed esperto in progettazione del paesaggio.

, vicepresidente nazionale del Conaf ed esperto in progettazione del paesaggio. Barbara Negroni , consigliera nazionale del Conaf e coordinatrice del dipartimento Infrastrutture verdi e qualità urbana.

, consigliera nazionale del Conaf e coordinatrice del dipartimento Infrastrutture verdi e qualità urbana. Maurizio Petrillo e Luca Battista , progettisti del piano del verde di Avellino.

e , progettisti del piano del verde di Avellino. Antonio Capone , consigliere del Conaf e coordinatore del Dipartimento dei sistemi produttivi agroalimentari.

, consigliere del Conaf e coordinatore del Dipartimento dei sistemi produttivi agroalimentari. Gabriella Barra, presidente del Garden Club Verde Irpinia.

Interverranno, inoltre, il presidente della Provincia Rizieri Buonopane e il sindaco di Avellino Laura Nargi, sottolineando l’importanza delle politiche verdi per il territorio.

La voce degli esperti

Francesco Castelluccio, presidente dell’Ordine degli Agronomi di Avellino, ha evidenziato il valore degli alberi nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nella promozione del benessere urbano. “Gli alberi offrono servizi eco-sistemici fondamentali: combattono il dissesto idrogeologico, migliorano la qualità dell’aria e riducono l’effetto isola di calore nelle città, contribuendo a un risparmio energetico dal 20 al 50% grazie alla riduzione dell’uso di condizionatori”.

Castelluccio ha anche sottolineato l’importanza di educare le nuove generazioni alla cura del verde urbano, coinvolgendo per l’occasione gli studenti dell’Istituto Comprensivo Regina Margherita – Leonardo da Vinci e dell’Istituto Tecnico Agrario De Sanctis.

Obiettivi della manifestazione

La Festa Nazionale dell’Albero ad Avellino si propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza della gestione e manutenzione del verde pubblico come strumento per migliorare la salute e la qualità della vita nelle città. L’iniziativa celebra gli alberi come “alleati contro la crisi climatica” e punta a rafforzare l’impegno collettivo per un futuro sostenibile.

Un evento imperdibile per riflettere sul valore della natura nel cuore delle città e sulle strategie necessarie per affrontare le sfide ambientali di oggi e domani.