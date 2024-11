Pollena Trocchia celebra la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Una giornata dedicata ai bambini, ai loro diritti, ai loro sogni e alle loro lettere per il futuro. L’Amministrazione Comunale di Pollena Trocchia ha organizzato, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un’intera mattinata che vedrà come protagonisti i giovani studenti delle scuole del territorio. L’iniziativa, in programma sabato 23 novembre, sarà realizzata in collaborazione con l’istituto comprensivo Gaetano Donizetti, l’Istituto Suore degli Angeli, l’istituto Sacro Cuore delle Suore Compassioniste, Unicef, Chiesa Metropolitana di Napoli e Azzurra Spettacoli: una sinergia tra istituzioni locali, scuola, chiesa e associazioni che mette al centro i più piccoli, giovani cittadini oggi, protagonisti del futuro domani. Si parte alle 9.30 nell’aula consiliare “Falcone-Borsellino”, dove dopo una breve introduzione gli alunni delle classi quinte esporranno le loro “lettere per il futuro” a cui seguiranno le riflessioni delle autorità presenti. A seguire, la sfilata dei bambini per arrivare in Piazza Amodio, dove, a partire dalle ore 11.30, si terrà lo spettacolo degli artisti di strada con bolle, magie, trampoli ed esibizioni di soccer free style. Testimonial dell’iniziativa, il noto artista Tony Tammaro, cantautore specializzato ed apprezzato per i suoi brani parodistici. «Non si può amministrare oggi senza pensare al domani. Per questo la nostra Amministrazione comunale mette sempre al centro del proprio agire le generazioni più giovani, a maggior ragione in occasione di ricorrenze come la Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Abbiamo immaginato un’occasione di divertimento per i più piccoli, all’insegna della condivisione e dello stare insieme, ma che possa anche servire a noi istituzioni per avere maggiore consapevolezza di quello che desiderano per domani i bambini di oggi: è nostro dovere creare le condizioni per provare a realizzarlo» hanno commentato a una voce il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito, il vicesindaco Francesco Pinto e l’assessore alla Pubblica Istruzione Arturo Cianniello.