Festa dei Gigli di Nola: il balcone principale del municipio sarà riservato ai disabili Il sindaco Andrea Ruggiero: “Gesto doveroso nei confronti di chi è più indietro”

Dal balcone del municipio di piazza Duomo quest’anno si affacceranno i cittadini con disabilità: il posto d’onore in occasione della festa dei Gigli di Nola, patrimonio dell’umanità Unesco, sarà riservato esclusivamente a loro. Sensibilità ed attenzione concreta nei confronti di chi è più indietro da parte del neo primo cittadino Andrea Ruggiero che ha accolto senza esitazione l’appello lanciato da più parti ed in particolare da una paranza nolana, che nei giorni scorsi ha pubblicamente chiesto un gesto concreto nei confronti delle persone più vulnerabili in occasione dell’evento dedicato a San Paolino ed ispirato proprio ai valori della solidarietà.

Stop agli spazi marginali, stop alle barriere e ad ogni impedimento. Sarà il sindaco in prima persona ad occuparsi dell’accoglienza e dell’assistenza degli ospiti, affiancato dai dipendenti comunali del welfare, attivati per rendere l’esperienza il più confortevole e umana possibile.

Una svolta, un segnale che indica un cambio di passo profondo, improntato alla piena inclusione e all’abbattimento delle disuguaglianze. Per rendere ancora più forte e simbolica una delle sue prime azioni, il neo primo cittadino ha scelto di cominciare il nuovo corso invitando una delegazione del “Nola Città dei Gigli”, la società sportiva di sitting volley pluricampionessa d’Italia.

L’organizzazione dell’accoglienza prevede un’assegnazione iniziale di 30 posti, definita sulla base delle medie registrate negli scorsi anni. In caso di richieste superiori, verranno immediatamente destinati ulteriori spazi, garantendo a tutti coloro che ne faranno domanda entro il termine stabilito l’accesso alle aree riservate.

“Non servono promesse né effetti speciali – ha dichiarato il sindaco Andrea Ruggiero – ma gesti concreti. Abbiamo ritenuto doveroso che il cuore della città, durante la sua festa più sentita, partecipata ed amata, appartenesse davvero a tutti. Anche a chi, troppo spesso, è stato lasciato ai margini.”

Il secondo piano del Palazzo di Città sarà invece destinato ad altri ospiti istituzionali e rappresentanze ufficiali, nel rispetto della priorità assegnata ai cittadini con disabilità per il primo piano.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Comune di Nola il 24 giugno 2025 secondo le modalità indicate sul sito ufficiale del Comune di Nola.

Sarà possibile presentare domanda anche recandosi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.