Festa dei Gigli di Brusciano, presentata la 149 esima edizione. La kermesse sarà dedicata al tema della legalità

Un’ edizione ispirata alla legalità, al rispetto delle regole, e alla devozione in Sant’Antonio. Sono queste le parole – chiave della prossima Festa dei Gigli di Brusciano, la 149 esima, presentata ufficialmente questa mattina – 3 agosto – presso l’aula consiliare del Comune di Brusciano. L’evento gode del patrocinio della Regione e della Città Metropolitana di Napoli.

Nel corso della conferenza stampa sono state evidenziate le iniziative più importanti e significative, come il coinvolgimento delle scuole per la realizzazione del manifesto, la centralità momento religioso, lo sviluppo di un tema unico – la legalità – che caratterizzerà l’edizione 2024.

“L’edizione 2024 della Festa esalta la cultura della legalità – afferma l’assessore alla Cultura, Monica Cito – . Già lo scorso anno siamo partiti con diversi progetti nelle scuole che hanno avuto ad oggetto tutte le arti legate alla Festa, come i laboratori musicali e della cartapesta. Lo stesso manifesto di questa edizione è il frutto di un contest che ha coinvolto i ragazzi della scuola media in un percorso di approfondimento della tradizione che li ha resi protagonisti. L’aspetto importante è che tutti i comitati declineranno il tema della pace in uno spirito di condivisione e di unità”.

Sugli aspetti legati alla sicurezza e all’ordine pubblico si è soffermato il sindaco Giacomo Romano, anche alla luce del recente tavolo tecnico della Commissione Ordine Pubblico e Sicurezza convocato dal Prefetto Di Bari su richiesta della stessa amministrazione comunale di Brusciano.

“Il programma è pronto, ma sarà definitivo ed ufficiale all’indomani del prossimo incontro con il Prefetto, già fissato per il 7 agosto. La normativa sull’ordine pubblico – dichiara il sindaco Giacomo Romano – è stringente: siamo di fronte ad una macchina complessa che richiede grande impegno. Noi stiamo lavorando alacremente affinché non ci sia alcun inconveniente e che tutto sia perfetto dal 17 al 27 agosto. Ci attendono ancora giorni molto intensi per mettere in sicurezza tutti i comitati, la Festa, il buon nome di Brusciano”

Di centralità del momento religioso ha parlato Don Salvatore Purcaro.

“E’ importante – afferma don Salvatore – ripartire, come si sta facendo già da tempo dalle radici della Festa che sono essenzialmente culturali e di fede. Radici che vanno valorizzate dal processo di secolarizzazione che riguarda il nostro tempo e finisce per determinare anche nella nostra Festa uno scollamento tra il momento religioso e quello ludico. Ecco, l’impegno per ricucire questo strappo. Anche quest’anno, dopo un lungo impegno in tal senso, da calendario, è stata restituita centralità al momento religioso con il mercoledì della Festa quando viene celebrata prima la Santa Messa e a seguire la processione. Questo è il momento da cui parte tutto e dà senso a tutto”. Don Salvatore ha declinato in maniera ancor più incisivo il concetto di legalità affinché il contesto festivo venga assolutamente tutelato contro ogni forma di devianza.

Il presidente dell’Ente Festa, Vincenzo Cerciello, ha sottolineato alcuni aspetti legati alla valorizzazione dei carri allegorici.

“Abbiamo sempre creduto – afferma Cerciello – al tema unico come strumento per valorizzare i carri allegorici che rappresentano un elemento distintivo ed identitario della Festa dei Gigli di Brusciano. Spostando l’evento al giovedì, abbiamo liberato il venerdì che sarà dedicato interamente alle iniziative dei comitati”. Infine un appello ai comitati “Facciamo sì – conclude Cerciello – che la Festa possa giungere sulla Nazionale in orari ragionevoli, affinché possa essere fruita da tutti”.

Ad intervenire è stata inoltre anche Ilenia D’Amore, la giovane autrice del manifesto ufficiale 2024, vincitrice del contest, che ha condiviso tutta la soddisfazione per l’iniziativa che ha coinvolto i più giovani.

La conferenza stampa si è conclusa con il saluto dei comitati presenti che hanno evidenziato i migliori auspici per una Festa all’insegna della tradizione, dell’appartenenza, della fede.