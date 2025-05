“Evoluzione e Libertà”: a Nola la convention dedicata alla politica che ascolta il popolo

Si è tenuta oggi, 14 maggio 2025, presso l’Hotel “I Gigli” di Nola, la tanto attesa convention organizzata dal movimento politico “Evoluzione e Libertà”, che ha richiamato l’attenzione di cittadini, attivisti e appassionati di politica provenienti da tutta la Campania.

L’incontro, che si è svolto nel tardo pomeriggio, ha rappresentato un momento di confronto vivo e partecipato sui grandi temi della democrazia, della rappresentanza popolare e della rinascita del rapporto tra cittadini e istituzioni.

Un movimento che parte dalla gente

Il movimento “Evoluzione e Libertà” ha ribadito il proprio impegno come forza politica radicata nel territorio, che rifiuta l’indifferenza e l’astensionismo come nuovi standard. “Non accettiamo che il popolo venga ridotto al silenzio”, è stato ribadito dal palco. “Noi vogliamo ridare voce a chi da troppo tempo non ne ha più”.

Lo slogan del partito – “Per dare voce al popolo” – ha accompagnato l’intero pomeriggio, in un clima di partecipazione e confronto aperto, lontano dai formalismi e vicino alle reali esigenze dei cittadini.

Giuseppe Basile ospite d’onore

A rendere ancora più significativa la giornata, la presenza del Legato Patriarcale Giuseppe Basile, figura autorevole e molto ascoltata anche al di fuori dell’ambito politico. Il suo intervento ha toccato temi di etica pubblica, giustizia sociale e responsabilità verso le nuove generazioni, sottolineando l’importanza di un ritorno a una politica fondata sui valori, prima ancora che sui numeri.

Le proposte al centro del dibattito

Nel corso della convention si è discusso di:

Rilancio della partecipazione democratica , con proposte concrete per combattere l’astensionismo.

Politiche locali più inclusive , attente alle reali esigenze delle comunità.

Sviluppo sostenibile e giustizia sociale come pilastri di una nuova visione del futuro.

Accessibilità e trasparenza nella Pubblica Amministrazione.

Interventi di rappresentanti locali e nazionali del movimento hanno arricchito il dibattito, offrendo una panoramica ampia delle proposte programmatiche che “Evoluzione e Libertà” intende portare avanti nei prossimi mesi.

L’evento di Nola ha dimostrato che esiste ancora una parte viva del Paese che vuole credere nella politica, e che è pronta a rimettersi in gioco per costruire un futuro fondato sulla partecipazione e sull’ascolto.

“Non facciamo promesse, portiamo soluzioni”, ha dichiarato uno degli organizzatori chiudendo i lavori.

Ecco le interviste nel video allegato