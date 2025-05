Giro d’Italia, Pedersen trionfa a Matera: terzo sigillo e maglia rosa salda. Zambanini sfiora l’impresa

Mads Pedersen continua a dominare il Giro d’Italia 2025. Il campione danese della Lidl-Trek ha conquistato anche la quinta tappa, con arrivo a Matera, precedendo di un soffio un brillante Edoardo Zambanini, secondo dopo un poderoso sprint negli ultimi metri. Sul podio anche Tom Pidcock, terzo.

Il successo è arrivato al termine della frazione partita da Ceglie Messapica, caratterizzata da continui saliscendi e dal GPM di Montescaglioso, che ha tagliato fuori i velocisti puri e aperto la strada a corridori più completi. Ancora una volta decisivo il lavoro di Mathias Vacek, prezioso gregario che ha controllato il gruppo e lanciato la volata finale per il suo capitano.

Pedersen, nel giorno dell’annuncio del rinnovo “a vita” con la Lidl-Trek, ha rischiato grosso: Zambanini ha infatti sferrato un attacco fulmineo che ha messo in dubbio la vittoria fino all’ultimo metro. Ma il danese ha resistito, tagliando il traguardo in testa per pochi centimetri e consolidando la maglia rosa.

Ordine d’arrivo – 5ª tappa (Ceglie Messapica–Matera, 178 km)

1. Mads Pedersen – 3:27:31

2. Edoardo Zambanini – s.t.

3. Thomas Pidcock – s.t.

4. Orluis Aular – s.t.

5. Filippo Fiorelli – s.t.

6. Michael Storer – s.t.

7. Quentin Pacher – s.t.

8. Brandon Rivera – s.t.

9. Damiano Caruso – s.t.

10. Isaac Del Toro – s.t.

Classifica generale (Maglia Rosa)

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 15:11:52

2. Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) +17’’

3. Mathias Vacek (Lidl-Trek) +24’’

4. Brandon McNulty (UAE Emirates) +31’’

5. Isaac Del Toro (UAE Emirates) +32’’

6. Juan Ayuso (UAE Emirates) +35’’

7. Max Poole (Team Picnic PostNL) +43’’

8. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +44’’

9. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +46’’

10. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) +50’’

Classifica degli scalatori (Maglia Azzurra)

1. Lorenzo Fortunato (Astana) – 29 punti

2. Sylvain Moniquet (Cofidis) – 20 punti

3. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) – 12 punti

4. Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) – 11 punti

5. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) – 9 punti

Classifica a punti (Maglia Ciclamino)

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 139 punti

2. Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) – 52 punti

3. Casper van Uden (Team Picnic PostNL) – 50 punti

4. Orluis Aular (Movistar Team) – 42 punti

5. Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) – 41 punti

Classifica giovani (Maglia Bianca)

1. Mathias Vacek (Lidl-Trek) – 15:12:16

2. Isaac Del Toro (UAE Emirates) +8’’

3. Juan Ayuso (UAE Emirates) +11’’

4. Max Poole (Team Picnic PostNL) +19’’

5. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +20’’

Prossima tappa – 6ª: Potenza–Napoli (226 km)

Il Giro continua mercoledì 15 maggio con la sesta frazione, che porterà la carovana da Potenza a Napoli. Una tappa lunga e movimentata nella prima parte, con diverse asperità che potrebbero favorire le fughe. Tuttavia, il finale sul lungomare di via Caracciolo, già teatro di arrivi spettacolari, si presta a un epilogo in volata. I velocisti rimasti in corsa studiano il colpo, mentre il gruppo cercherà di controllare i distacchi. Diretta Binews dalle ore 14:30.