Dott.ssa Carmen Loiola: “Un punto di ripartenza per la Nocciola di Avella. Lavoriamo insieme, oltre le polemiche”

A margine del convegno tenutosi oggi al Teatro Biancardi di Avella, è intervenuta la dott.ssa Carmen Loiola, Presidente della Commissione “Nocciola di Avella De.Co.”, con un comunicato che traccia un bilancio della giornata e rilancia l’impegno per il territorio:

“Oggi al teatro Biancardi di Avella si è svolto il primo dei cinque appuntamenti in programma che toccheranno tutte le province della Regione, in cui l’Assessorato all’Agricoltura vuole divulgare le linee guida del nascente Registro Regionale De.Co.

Ringrazio l’associazione Il Giardino delle Idee, che in collaborazione con l’Assessorato ha creato questo focus operativo, e ringrazio espressamente l’Assessore Nicola Caputo, che dimostra reale interesse e operatività per questo importante processo di valorizzazione e tutela del territorio.”

Nel comunicato, la dott.ssa Loiola sottolinea il significato del momento anche per la comunità locale:

“Con oggi, l’amministrazione comunale, attraverso la propria commissione Nocciola di Avella De.Co., vede riconosciuto un lavoro lento e non sempre fluido, portato avanti dal 2017. Per la Commissione, questo rappresenta un punto rinnovato di partenza. E sotto il forte sollecito del Sindaco, siamo in procinto di adempiere alla registrazione regionale.”

Rispetto ad alcune critiche emerse sull’organizzazione dell’evento, la presidente ha voluto chiarire:

“Mi dispiace leggere di qualche disappunto su come è stato organizzato l’appuntamento. Ma, oltre ad essere ospiti – pur se in casa – va ricordato che l’incontro era meramente tecnico, rivolto ad amministratori locali e alla stampa, come voluto espressamente dagli organizzatori. Non è carino rivolgere polemiche sterili in tale contesto.”

Infine, un invito diretto al territorio: