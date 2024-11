Eurogol di Tansella: il Pomigliano batte il Castel Volturno

Un eurogol di Tansella regala al Pomigliano una vittoria fondamentale contro il Castel Volturno. Al “Gobbato”, i granata, reduci dal pareggio contro il Real Forio, si trovano ad affrontare una delle squadre più solide del campionato, da tempo stazionata nelle posizioni alte della classifica. Mister Rea, ancora privo di Grande, schiera il trio Principe-Siciliano-Tassiero in attacco, mentre mister Correale punta sulle incursioni di Orefice e Signorelli per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Primo Tempo

La partita si apre con una punizione di Siciliano al 3′, che termina fuori. Al 13′, ancora Siciliano ci prova con un tiro impreciso. Al 17′, Sirabella è costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Granato. Al 22′ Principe tenta una conclusione dal limite, ma la difesa del Castel Volturno respinge. Il Castel Volturno mostra un buon controllo del gioco, mentre il Pomigliano sfiora il gol al 32′ con un’azione tra Matute e Tassiero, che porta Principe a tu per tu con Oliva, ma il tiro è troppo angolato e finisce a lato. Al 41′ Avolio tenta un tiro dall’esterno per il Castel Volturno, ma Bellarosa para senza difficoltà. Prima del fischio finale del primo tempo, Siciliano ha un’altra occasione, ma la palla termina fuori.

Secondo Tempo

Nella ripresa, il Castel Volturno si rende subito pericoloso con Auriemma, ma Bellarosa intercetta il cross. Al 52′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per gli ospiti, il Pomigliano rischia di subire gol, con la palla che colpisce il palo prima di essere spazzata via. La squadra di mister Rea appare più vivace e al 52′ Matute si destreggia sulla sinistra, crossando per Tassiero, che però colpisce di testa sopra la traversa. Al 65′ il Pomigliano reclama un rigore per fallo in area, ma l’arbitro assegna una punizione dal limite, calciata pericolosamente da Siciliano ma respinta da Oliva. Entrano in campo anche Viglietti, Piscopo e Tansella, per dare nuove energie alla squadra.

Il Gol della Vittoria

All’86’, arriva il momento decisivo della partita: Tansella riceve palla al limite dell’area e, con un tiro a giro, insacca nell’angolo, battendo Oliva e facendo esplodere il pubblico del “Gobbato”. Nel finale, il Castel Volturno tenta un disperato assalto per pareggiare, ma Bellarosa para un tiro insidioso di Signorelli al 90′, e Piscopo salva sulla linea un colpo di testa che sembrava destinato al gol.

Conclusione

Il Pomigliano conquista tre punti importanti, ottenendo il settimo risultato utile consecutivo (5 vittorie e 2 pareggi), e si avvicina alla zona playoff, distante solo due punti.

Tabellino

Pomigliano – Castel Volturno 1-0

Rete: 86′ Tansella

Pomigliano: Bellarosa, Sirabella (17′ Granato), Dorato (78′ Tansella), Matute (70′ Prisco), Tommasini, Liccardi, Di Prisco (88′ Garofalo), Cardone, Principe, Siciliano, Tassiero (62′ Viglietti).

A disposizione: Aiello, Balestriere, Nelli Tagliaferro, Martone.

Allenatore: Felice Rea

Castel Volturno: Oliva, Grimaldi, Avolio, Foti, Iovinella (92′ Calvino), Terracciano, Auriemma (75′ Tanchyn), Boiano (65′ Piccolo), Orefice, Signorelli, Minicone.

A disposizione: Senatore, Rasulo, Esposito, Airone, Fevola, Autiero.

Allenatore: Carmine Correale

Arbitro: Luigi Ascione (Torre del Greco)

Assistenti: Giovanni Frisulli (Ercolano) e Iginio Carrozza (Battipaglia)

Angoli: 3-3

Ammoniti: Licciardi, Di Prisco, Granato e Mister Felice Rea (Pomigliano), Iovinella (Castel Volturno)

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo – 6′ minuti nel secondo tempo