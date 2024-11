Festeggiamenti per la Madonna delle Grazie e San Sebastiano Martire ad Avella

In vista dei festeggiamenti dedicati alla Madonna delle Grazie e a San Sebastiano Martire, il parroco Don Giuseppe Parisi rivolge un caloroso ringraziamento a tutti i fedeli di Avella, in particolare a coloro che hanno partecipato e sostenuto l’organizzazione della festa di settembre 2024. Nonostante l’impegno richiesto, l’amore per il Signore, i Santi e la comunità ha sempre prevalso, spingendo i volontari a lavorare con entusiasmo e dedizione.

In questo spirito di gratitudine, Don Giuseppe invita chiunque desideri unirsi al gruppo organizzativo per la festa patronale del 2025. L’incontro per la formazione del nuovo comitato è fissato per mercoledì 13 novembre alle ore 20:00 presso il salone della Parrocchia di Santa Marina V. e M. ad Avella. L’invito è esteso anche a chi intende affiancare il parroco in altri momenti liturgici importanti durante l’anno.

Con un messaggio di affetto e benedizione, il parroco conclude, augurando un cammino di fede e collaborazione a tutta la comunità.