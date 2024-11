Il Comune di Forino, d’intesa con la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Serino/Forino/Santa Lucia, ha aderito quest’anno all’iniziativa #Ioleggoperchè, promossa sul territorio comunale dal Cappellaio Matto. Una Campagna Nazionale di promozione del libro e della lettura che si svolgerà dal 9 al 17 Novembre 2024, organizzata dall’Associazione Italiana Editori, che ha l’obiettivo di arricchire e aggiornare le Biblioteche Scolastiche per portare sempre più libri e lettura nella quotidianità di bambini e ragazzi.

Questo lodevole obiettivo sarà possibile grazie al contributo di tutti i genitori che decideranno di acquistare libri e testi presso librerie gemellate con le Istituzioni Scolastiche donandoli ai plessi scolastici forinesi

L’Amministrazione Comunale di Forino, infatti con Delibera di Giunta Comunale n.179/2024, in allegato, ha deciso di partecipare concretamente all’iniziativa con l’acquisto di libri di testo per un valore di 300 Euro per tutti e tre gli ordini di scuola e di donarli all’Istituto per le sedi del Comune di Forino, in collaborazione con la libreria gemellata per Forino “Il Cappellaio Matto”. Da . Bio