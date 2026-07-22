Partenio Creative Hub: firmano il Protocollo d’Intesa per la riqualificazione dell’ex Albergo Scuola

Un passo importante per il Partenio e per l’Irpinia interna. Ieri pomeriggio, a Summonte – uno dei Borghi Più Belli d’Italia, alle pendici del Monte Partenio – è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione Ampioraggio e i Comuni di Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina, Sant’Angelo a Scala e Summonte, per avviare il percorso che porterà alla costituzione di un partenariato pubblico-privato finalizzato alla riqualificazione dell’ex Albergo Scuola del Partenio, destinato a diventare il Partenio Creative Hub.

Il progetto, frutto di tre anni di lavoro, ricerca di partnership e costruzione di una visione condivisa, punta a trasformare una struttura dismessa in un polo innovativo e creativo al servizio dell’intero territorio. L’immobile è di proprietà della Regione Campania, che ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, attraverso il Presidente Roberto Fico, richiedendo un modello sostenibile capace di generare valore per le comunità delle aree interne.

La cerimonia di firma ha registrato la partecipazione di un qualificato parterre istituzionale, a testimonianza del rilievo e della condivisione politica del progetto:

– gli Assessori regionali della Campania Enzo Maraio (Turismo e Innovazione) ed Enzo Cuomo (Governo del Territorio e Patrimonio), che hanno garantito il pieno supporto della Regione all’iniziativa;

– il Consigliere Regionale Maurizio Petracca;

– il Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone;

– il Presidente di Confindustria Avellino, Angelo Petitto;

– La dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Provincia di Avellino, Fiorella Pagliuca;

– i Sindaci dei cinque Comuni sottoscrittori;

– Giovanna Ruggiero e Giuseppe De Nicola, Presidente e Direttore della Fondazione Ampioraggio;

– numerose aziende, partner e stakeholder del territorio interessati a contribuire allo sviluppo del progetto.

Con la firma del Protocollo, i cinque Comuni delegano la Fondazione Ampioraggio a elaborare il business model che sarà alla base del partenariato pubblico-privato. Nei prossimi 90 giorni, il modello dovrà essere trasformato in un progetto esecutivo che diventerà case study della Regione Campania in occasione di Jazz’inn Capitale, consolidando il ruolo del Partenio Creative Hub come laboratorio vivo di innovazione e sviluppo sostenibile per le aree interne irpine.

“Cinque Comuni che hanno deciso di fare la cosa più innovativa: fare squadra. Il Partenio Creative Hub nasce da questa scelta coraggiosa e dalla convinzione che la collaborazione tra enti pubblici e privati sia la chiave per dare nuova vita ai territori interni.” – Fondazione Ampioraggio

All’evento ha preso parte anche una significativa rappresentanza istituzionale del territorio circostante, a conferma dell’interesse e del sostegno che il progetto sta raccogliendo ben oltre i cinque Comuni sottoscrittori: erano presenti il Vicesindaco del Comune di Avellino Anna D’Aliasi, i Sindaci dei Comuni di Capriglia Irpina e Grottolella, i referenti degli Ordini Professionali di Architetti, Avvocati, Commercialisti e Ingegneri della Provincia di Avellino, il presidente dell’UNPLI Provinciale e i rappresentanti del terzo settore tutti a testimoniare il proprio sostegno all’iniziativa e la volontà di partecipare attivamente alla sua realizzazione.

“Oggi scriviamo una pagina nuova per Summonte e per tutta la nostra comunità. Questo protocollo è il frutto di un lavoro paziente e condiviso: abbiamo creduto in questo progetto fin dall’inizio, convinti che la riqualificazione dell’ex Albergo Scuola potesse diventare un’opportunità straordinaria non solo per il nostro borgo, ma per l’intera area del Partenio. Fare rete con i Comuni vicini è la scelta più saggia e coraggiosa che potessimo compiere.” – Ivo Capone, Sindaco di Summonte