Eccellenze e Tradizioni fa tappa a Solofra: incontro su turismo ed enogastronomia

“Eccellenze e Tradizioni” fa tappa a Solofra. Domani (venerdì 19 settembre) in occasione della rassegna “Indivino”, si terrà l’incontro sul tema “Territori che nutrono: turismo enogastronomico e nuove rotte per le aree interne”, all’interno del cartellone “Festival delle eccellenze e delle tradizioni”, programma di eventi promosso dalla Regione Campania.

Alle ore 20.00, presso il Complesso Monumentale di Santa Chiara di Solofra, si terrà il convegno moderato da Annibale Discepolo, giornalista enogastronomico, e Nello Ferrigno, giornalista. Dopo i saluti di Nicola Moretti, sindaco di Solofra, interverranno Domenico Cosimato, presidente Associazione Turistica Pro loco di Solofra A.P.S., Teresa Bruno, presidente Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, Marco Serra, presidente Consorzio Tutela Vini Salerno, Luigi Vitiello, Associazione cuochi avellinesi e Antonio Luce, presidente Condotta Slow food Avellino. A concludere i lavori sarà Maurizio Petracca, presidente Commissione Agricoltura della Regione Campania.

A seguire, il programma prevede una degustazione enogastronomica.

L’appuntamento di Solofra rappresenta un’occasione di confronto e valorizzazione delle identità locali, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra enogastronomia, turismo e territori interni. Un momento di dialogo e condivisione che, attraverso la voce di istituzioni, consorzi e associazioni, intende tracciare nuove prospettive di sviluppo sostenibile e promuovere il patrimonio culturale e produttivo della Campania.