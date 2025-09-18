MEMORIAL FRANCO PAGLIARULO A Vallesaccarda il magistrato Catello Maresca presenta il suo libro su Giovanni Falcone

Prosegue il ciclo di incontri organizzati dalla Pro Loco Vallesaccarda Aps in memoria del Professore Franco Pagliarulo.

Dopo l’evento dedicato al libro di Andrea Covotta, Politica e Pensiero, il 23 settembre prossimo, con inizio alle 18.00, a Vallesaccarda, presso l’Hotel Ristorante Minicuccio, ci sarà la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone- Prima il dovere”, scritto dal Magistrato anticamorra Catello Maresca per la diffusione della Cultura Antimafia.

Dopo il saluto del Sindaco di Vallesaccarda Franco Archidiacono, interverranno Dott.ssa Sonia Cerullo, Presidente Pro Loco Vallesaccarda; Dott. Tony Lucido, Presidente Pro Loco Sant’Angelo dei Lombardi; Onorevole Dott. Giuseppe De Mita – Base Popolare. Modera Nello Fontanella, giornalista. Le conclusioni saranno di Catello Maresca, magistrato.

Al termine è previsto dibattito pubblico con l’Autore.

Il libro è un tributo alla figura Giovanni Falcone e pone l’accento sulla sua umanità e il suo coraggio, raccontandone la storia e il grande lavoro contro la criminalità organizzata.

E’ uno strumento di divulgazione della cultura antimafia rivolto soprattutto alle nuove generazioni, per tramandare l’esempio e i valori del magistrato ucciso dalla mafia nel 1992 e promuovere la cultura della legalità, con un messaggio ben preciso contenuto nel sottotitolo dell’opera “Prima il dovere”.