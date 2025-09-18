Caivano: sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne di Caivano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Scotta a Caivano, hanno notato un’auto con a bordo un soggetto che procedeva lentamente, come se fosse in attesa di qualcuno.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di appostamento; dopo pochi istanti, il predetto è stato avvicinato da un altro veicolo al cui passeggero ha consegnato qualcosa in cambio di denaro.

In quei frangenti, i rispettivi conducenti, accortisi della presenza degli operatori, si sono dati alla fuga in direzioni opposte nel tentativo di eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccare il 46enne poco distante, trovandolo in possesso di 13 involucri di cocaina e di 530 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.