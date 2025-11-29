Domicella, ritrovato il furgone segnalato dal sindaco Corbisiero: sospetti collegamenti con i recenti furti nel Vallo di Lauro

È stato ritrovato il furgone segnalato dal sindaco di Domicella, Antonio Corbisiero, come possibile mezzo utilizzato da una banda di ladri che, nei giorni scorsi, ha messo a segno diversi furti nel Vallo di Lauro e in particolare proprio nel territorio di Domicella.

Il veicolo, già attenzionato dalle forze dell’ordine dopo le segnalazioni istituzionali e dei cittadini, è stato individuato dagli agenti del gruppo Agroforestale, Carmine Palmese e Fiorello Caracciolo, durante la loro azione di perlustrazione del territorio. La segnalazione è stata immediatamente inviata alle forze dell’ordine, il mezzo era in sosta a Palma Campania, in via Nuova Sarno.

Gli agenti hanno raggiunto l’area dove il furgone si trovava fermo dalle prime ore del mattino, procedendo ai primi controlli e alla messa in sicurezza della zona. Sono ora in corso gli accertamenti tecnici per stabilire:

se il furgone risulti effettivamente rubato,

dove sia avvenuto il furto,

e se il mezzo sia stato utilizzato nei colpi avvenuti negli ultimi giorni nell’area.

Il ritrovamento rappresenta un passo importante nelle indagini, che mirano a individuare gli autori dei furti che hanno destato preoccupazione tra i residenti.

Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore, mentre le autorità invitano la cittadinanza a continuare a collaborare con segnalazioni tempestive.