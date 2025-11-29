Südtirol–Avellino, si gioca alle 15:30 al Druso

Tutto pronto a Bolzano: orario posticipato, formazioni ufficiali e direzione arbitrale
Il match tra Südtirol e Avellino, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie B 2025/26, prenderà il via alle ore 15:30 allo stadio Druso di Bolzano. Il posticipo di mezz’ora è stato disposto dalla Lega B per ragioni logistiche legate allo spostamento della squadra biancoverde verso il Trentino-Alto Adige.
L’Avellino arriva alla sfida dopo due sconfitte consecutive e con l’obiettivo di riprendere il cammino, mentre il Südtirol cerca continuità per uscire dalla zona playout. Biancolino conferma il suo 3-5-2, con Daffara tra i pali e la coppia Tutino–Patierno in avanti.
Stadio: Druso, Bolzano
Capienza: 3.000 spettatori
Le formazioni ufficiali
SÜDTIROL (3-5-2)
Adamonis; Kofler, Masiello, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Martini, S. Davi; Mallamo, Odogwu.
All. Castori
AVELLINO (3-5-2)
Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Cancellotti; Tutino, Patierno.
All. Biancolino
Arbitro: Antonio Rapuano
VAR: Alberto Santoro
La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 15:30.