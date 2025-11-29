Domicella, il sindaco lancia l’allerta: “Segnalate il furgoncino rosso sospetto”

Preoccupazione a Domicella dopo alcuni episodi di furti registrati negli ultimi giorni nel territorio comunale e nel vicino Vallo di Lauro. A seguito delle segnalazioni dei cittadini, il sindaco Antonio Corbisiero ha diffuso un appello pubblico invitando la popolazione a prestare massima attenzione.

In un post pubblicato sui suoi canali, il primo cittadino ha chiesto ai residenti di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine la presenza di un furgoncino rosso, ritenuto sospetto e visto aggirarsi in diverse zone del paese nelle ore precedenti ad alcuni furti.

Il sindaco ha invitato chiunque dovesse avvistare un mezzo simile a contattare tempestivamente:

Carabinieri

Polizia locale / uffici comunali

oppure lo stesso sindaco, qualora necessario

Pur senza attribuire responsabilità dirette, il primo cittadino ha sottolineato che le forze dell’ordine sono già al lavoro per ricostruire gli spostamenti del veicolo e individuare eventuali collegamenti con i recenti episodi delittuosi.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale invita i residenti a mantenere alta l’attenzione, a segnalare movimenti sospetti e a collaborare attivamente con gli organi di sicurezza per tutelare il territorio.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, in base all’evoluzione delle indagini.