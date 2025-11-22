“Disabilità dimenticata: il MID alla politica campana ‘Per cosa dovrebbero votarvi 300mila cittadini?’

Giovanni Esposito Movimento Italiano Disabili ai candidati Presidenti e Consiglieri: “Gli oltre 300000 Cittadini con Disabilità residenti in Campania per cosa dovrebbero votarvi? Quali sono state le vostre proposte?”.

Si è da poco conclusa una lunga ed estenuante campagna elettorale per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania ma gli oltre 300000 cittadini con disabilità residenti in Campania attraverso il Movimento Italiano Disabili denunciano il vuoto dei contenuti, delle idee e proposte che sono state lanciate dai candidati alla carica di presidente e consigliere rispetto alle loro problematiche anche quotidiane territoriali.

Rispetto al tema della disabilità possiamo ben affermare come di disabilità, inclusione, lavoro e accessibilità se ne è parlato davvero poco o niente a dimostrazione che nessuno di loro ha a cuore le persone con disabilità.

È giunto il momento di dire basta di fronte a questa politica che non rappresenta più nessuno, nemmeno i più deboli. Alle parole lanciate a caso, alle degustazioni culinarie e selfie in ogni dove, alle false speranze, al vuoto istituzionale dov’è proiettata la nostra regione nei prossimi cinque anni successivi a questa campagna elettorale è giunto il momento dei fatti concreti,perché i diritti delle persone con disabilità non possono più aspettare e il popolo resta sovrano sulla politica nell’eleggere i propri rappresentanti.

Non lasciamoci più ingannare da nessuno di loro, iniziamo da noi stessi il cambiamento.