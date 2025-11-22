Cordoglio dell’Arpa Campania per la scomparsa di Concetto Leo

L’Arpa Campania esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Concetto Leo, collega stimato e figura umana apprezzata, che per oltre vent’anni ha prestato servizio con dedizione all’interno dell’Agenzia, dopo una precedente esperienza presso il Comune di Napoli.

Il direttore generale dell’Arpa Campania, Stefano Sorvino, il direttore del Dipartimento di Avellino Vittorio Di Ruocco e tutti i dipendenti dell’Agenzia si uniscono al dolore della famiglia, ricordando Concetto Leo come una presenza preziosa, competente e sempre disponibile.

Colleghi e colleghe ne sottolineano l’energia, l’entusiasmo professionale e la grande generosità. In molti hanno avuto modo di apprezzarne la capacità di offrire sostegno nei momenti di difficoltà, senza mai perdere il suo caratteristico slancio gioioso e la naturale empatia.

Per numerosi anni, Concetto Leo ha svolto il suo incarico presso il Dipartimento Arpac di Avellino, nell’ambito dello staff amministrativo. Il suo ruolo, centrale nel funzionamento quotidiano della struttura provinciale, è stato segnato da un impegno costante e da qualità umane che hanno contribuito a creare un ambiente di lavoro sereno e collaborativo.

La sua professionalità, unita alla predisposizione al dialogo e all’ascolto, ha rappresentato un punto di riferimento per colleghi e utenti, risultando spesso determinante nell’individuazione di soluzioni operative e nell’affrontare le sfide dell’attività amministrativa.

L’Arpa Campania saluta con riconoscenza un collaboratore esemplare, lasciando alla memoria di chi lo ha conosciuto il ricordo di un uomo gentile, competente e profondamente rispettato.