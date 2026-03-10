Dieci donne per dieci donne: a Caserta la presentazione del libro “Storie del passato, Voci del presente”

Il 12 marzo 2026 alle ore 18:00 presso il circolo nazionale di Caserta in Piazza Dante si terrà alla presentazione del libro storie del libro “Storie del passato, Voci del presente” , una pubblicazione di dieci professionista ( giornaliste, docenti, psicologhe etc) che hanno voluto parlare di 10 donne straordinarie del passato con una biografia d’eccezione e con una scelta di vita straordinaria che ha avuto un esito nel presente dando esempio per quelle che sono oggi i diritti delle donne e la libertà personale. Con il patrocinio della Pro Loco e grazie all’interesse del Gen. G. Ianniello, alla presentazione del libro sarà presente una delle autrici Antonietta Sorrentino ( docente autrice cantante giornalista) che allieterà la serata parlando del dell’opera e accennando qualche canzone… Le persone tutte sono invitate a partecipare a questa esclusiva presentazione a Caserta con ingresso libero. Per prenotazione fino ad esaurimento posti : 0823-1683573