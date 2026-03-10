Nocciolo campano al centro del futuro: a Nola l’incontro tecnico dell’OP Il Guscìo sulle nuove strategie di difesa e sostenibilità

Nola, 10 marzo 2026 – Un appuntamento imperdibile per tutti i produttori, agronomi e tecnici del settore corilicolo. Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 17:00, presso lo showroom Reppucci Agricoltura & Giardinaggio (Via Palma n°6, Nola), l’Organizzazione di Produttori Il Guscìo organizza l’incontro “Strategie per il futuro del nocciolo”, finanziato dal Programma Operativo 2026 promosso dalla Regione con il Regolamento UE 2021/2115.

L’evento si concentrerà sulle sfide attuali e sulle soluzioni più innovative per una corilicoltura sempre più resiliente e sostenibile. Al centro del dibattito quattro temi di grande attualità:

Avversità del nocciolo

Bioattivatori

Induttori di resistenza

Microorganismi in campo

Tre esperti di primo piano interverranno per condividere conoscenze e casi pratici:

-Sabato Castaldo, Direttore dell’OP Il Guscìo

-Sara Iannelli, Agriges S.r.l.

-Antonio Napolitano, Presidente del Collegio Interprovinciale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Napoli e Caserta

«L’obiettivo è fornire ai produttori strumenti concreti per affrontare il futuro del settore con maggiore consapevolezza e competitività», sottolinea Sabato Castaldo, direttore dell’organizzazione promotrice.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati. Per informazioni e conferma di partecipazione è possibile contattare direttamente l’OP Il Guscìo o lo showroom Reppucci.

Un’occasione concreta per guardare con ottimismo al domani della nocciola campana: innovazione, sostenibilità e conoscenza al servizio delle aziende.

Per partecipare:

Reppucci Showroom – Via Palma n°6, Nola

Mercoledì 11 marzo 2026 – ore 17:00

